الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع فى ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل  ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة. 

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 40382 طنًا تشمل: 12100 طن علف بنجر و6689 طن رمل و8001 طن يوريا و13592 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31978 طنًا تشمل: 4325 طن خردة و3994 طن زيت طعام و613 طن أبلاكاش و3715 طن حديد و15331 طن ذرة و4000 طن من القمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 854 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 346 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3066 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 84108 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 192562 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 2475 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبوراضى، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5072 شاحنة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 91635 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 191412 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3786 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبوراضى وطنطا، وعدد 2 وحدة نهرية (بارج) بعد أن قامت بتحميل شحنة تبلغ حوالى (553 طنًا) من القمح متجهه إلى إمبابة، بعد انتهائها من تفريغ شحنة تقدر بحوالي (525 طنًا) أسمنت معبأ أبيض وشحنة تقدر بحوالي (13 طنًا) قواعد خشبية قادمة من محافظة المنيا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4888 شاحنة  في ميناء دمياط الجديدة.

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