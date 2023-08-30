الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع تعديات وإشغالات المحال بشوارع إمبابة وغلق مقهي متعدي على الطريق

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

واصلت أجهزة محافظة الجيز ، أعمالها فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشن حملات دورية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام لتحقيق الانضباط بالشارع وتسهيل الحركة المرورية. 
 

حملة إشغالات مكبرة بمنطقة أرض الجمعية وشوارع طلعت حرب

وشنت محافظة الجيزة ، من خلال حي إمبابة حملة إشغالات مكبرة بمنطقة أرض الجمعية وشوارع طلعت حرب وسعد زغلول والتحرير والوحدة تم خلالها إزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة للمحال والمنشآت التجارية والباعة والمقاهي بإجمالي 300 حالة إشغال وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي وتحرير محاضر للمخالفين .
 

محافظ الجيزة يكلف بالاستجابة لشكاوى المواطنين

وكلف محافظ الجيزة، رئيس حي إمبابة بمواصلة شن الحملات والاستجابة لشكاوى المواطنين، وفي نفس الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي إمبابة بالاستجابة الشكوى الواردة من المواطنين بتعدي مقهى بتقاطع شارع عبد الله الخليفة مع شارع الوحدة على الطريق العام.

وأشارت، إلى أنه تم رفع كافة التعديات والإشغالات وتوجيه إدارة رخص المحال باتخاذ الإجراءات القانونية نحو غلق وتشميع المقهى نظراً للمخالفات التي تم ضبطها بمتابعة من اشرف بكر رئيس حي إمبابة.

وتواصل أجهزة محافظة الجيزة أعمالها الخاصة بمواجهة المخالفات وتمنت أجهزة مدينة الصف من إيقاف أعمال بناء مخالف وتحويل وحدات من سكنية وإدارية، واتخذت الأجهزة المعنية كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات إشغالات إمبابة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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