5 علامات تدل على الانفصال عاطفيا عن الشريك.. احذرها

نحتاج في الكثير من الأحيان إلى إعادة تقييم العلاقات في حياتنا كل فترة، وخاصة تلك العلاقة التي تربطنا بالشريك، لأن معظم العلاقات لا تنجح دائمًا أو نشعر بالارتباط كما فعلنا في المراحل الأولى من العلاقة.

وحسب موقع Hindustan times فإن ملاحظة التغيرات الصغيرة في المشاعر تجاه الشريك والطريقة التي نشعر بها المشاعر معه يمكن أن تساعدنا على فهم كيفية العثور على المشكلة ومحاولة إيجاد الحلول لإصلاحها، كما أنه يساعدنا على تقييم احتمالات تكملة العلاقة معًا، وكيف ينبغي لنا أن نواصلها في المستقبل.

وفي هذا السياق صرحت المعالجة النفسية الدكتورة نيدرا جلوفر وهي تشرح العلامات التي يمكن أن تشير إلى أننا ننفصل ببطء عن العلاقة دون أن نشعر قائلة: "إن ملاحظة ما أنت فيه عاطفيًا يسمح لك بتحسين الاتصال أو تحديد ما إذا كنت تريد البقاء على اتصال مع الشريك أم لا وهل تريد بالفعل تكملة تلك العلاقة وهناك بعض العلامات التي تدل على ذلك يجب أن نضعها بعين الاعتبار عند الشعور بها".



تجنب قضاء الوقت معا:

تتطلب أي علاقة عاطفية قضاء وقت ممتع مع الشريك، و في بعض الأحيان يعتبر عدم القيام بأي شيء سوى التواجد معًا بمثابة وقت جميل يمكن تقضيته، فالوقت الجيد يساعد في تقوية الروابط بين اي شخصين، ولكن عندما نبدأ في فصل أنفسنا عاطفيًا بعيدا عن العلاقة، وغالبًا ما نتجنب قضاء الوقت مع الشريك، لأننا لم نعد نشعر بالسعادة في وجوده، تكون تلك العلامة الأخطر التى تدل على فشل العلاقة بشكل كبير.

قلة الرغبة في حل أي مشكلة مع الشريك:

غالباً ما تتطلب أي علاقة عاطفية إجراء تغييرات صحية في كل من الشريكين، وعندما نشعر أن هناك نقصًا في الرغبة في العثور على حل المشاكل التى تواجهها العلاقة وإصلاح العلاقة من خلال تغييرات صغيرة في أنفسنا وفي الشريك أيضًا، فهذه علامة كبيرة على أننا نفقد الاهتمام تدريجيًا ولا نحب أن نكمل في تلك العلاقة وننتظر انهيارها.

الانزعاج بسهولة من تصرفات الشريك:

من علامات بداية فشل العلاقة العاطفية بين الشريكين هى البدأ في الانزعاج بسهولة من كل ما يفعله الشريك، غالبًا ما يأتي ذلك من حقيقة أننا لم نعد بحاجة إلى وجوده في حياتنا.

عدم التخطيط للمستقبل مع الشريك:

عندما نبدأ بملاحظة أن المستقبل قاتم في العلاقة، ونكون كارهين لتكملتها وقتها نتجنب أي نوع من الحديث حول المستقبل، أو أي خطة تتعلق بالمستقبل مع الشريك لأننا نشعر أن العلاقة سوف تنتهي في النهاية.

الشعور بالوحدة حتى أثناء وجود الشريك:

هذه علامة رئيسية على الانفصال العاطفي، غالبًا ما نشعر بالوحدة حتى عندما يكون الشريك بجوارنا.