في نقاط.. هل ينجح «قطاع الأعمال» في إعادة هيكلة الشركات الخاسرة؟ (تقرير)

حصل “الدستور” على تقرير يرصد أبرز محاور خطة وزارة قطاع الأعمال العام، لإعادة هيكلة الشركات الخاسرة.

كشفت مصادر مطلعة بقطاع الأعمال العام عما قامت بها الوزارة من إجراءات خاصة بإعادة هيكلة الشركات الخاسرة من أجل تحسين أداء الشركات ذات الخسائر المستمرة وتحويلها إلى كيانات قادرة على الاستدامة والربحية.

ووفقا للمصادر فان الخطة تشتمل علي محاور تحقيق نجاح وزارة قطاع الأعمال العام في إعادة هيكلة الشركات الخاسرة:

محاور إعادة هيكلة الشركات الخاسرة في قطاع الأعمال العام

1. تحليل الوضع الحالي: تم تحليل الوضع المالي للشركات مما يتطلب النجاح في إعادة هيكلة الشركات الخاسرة فهمًا شاملاً للوضع الحالي لهذه الشركات. يتم ذلك من خلال إجراء تقييم دقيق للأصول والخصوم والأداء المالي والإداري للشركة. تحليل هذه البيانات يساعد في تحديد الأسباب الرئيسية للخسائر وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى التحسين.

2. وضع استراتيجية إعادة الهيكلة: تم وضع استراتيجىة بناءً على التحليل السابق، تقوم وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الشركة حيث تتضمن هذه الاستراتيجية تحديد الأهداف والخطط الزمنية والإجراءات المطلوبة لتحقيق تحسين الأداء وزيادة الربحية. يجب أن تكون الاستراتيجية قائمة على تحقيق التحسين المستدام وتعزيز الكفاءة التشغيلية.



3. الإصلاح التنظيمي والإداري: تم العمل علي الإصلاح التنظيمي والإداري جزءًا هامًا في إعادة هيكلة الشركات الخاسرة. يجب تحديد هيكل تنظيمي فعال يدعم العمليات ويزيد من الكفاءة. يتضمن ذلك تحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح وتعزيز التواصل والتنسيق بين الإدارات المختلفة. كما يجب تحسين عمليات الإدارة المالية والتحكم في التكاليف وتطبيق ممارسات إدارة فعالة.

4. تنفيذ خطط التحسين: بناءً على الاستراتيجية المحددة، يتم تنفيذ خطط التحسين لتحقيق الأهداف المرجوة. قد تشمل هذه الخطط تخفيض التكاليف، وتحسين جودة المنتجات أو الخدمات، وتطوير استراتيجيات التسويق وتعزيز التوزيع. يتطلب تنفيذ الخطط تعاونًا فعالًا بين الإدارة والموظفين وضمان تنفيذها بشكل صحيح وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

5. تطوير المهارات وتدريب الموظفين: تم العمل علي أن يكون تطوير المهارات وتدريب الموظفين جزءًا أساسيًا من عملية إعادة هيكلة الشركات. ينبغي تحديد احتياجات التدريب وتطوير برامج فعالة لتعزيز مهارات الموظفين وزيادة قدرتهم على تحقيق الأهداف المحددة. يمكن تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية لتطوير المهارات الفنية والقيادية والإدارية.

6. رصد وتقييم الأداء: تم رصد وتقييم الأداء أمرًا حاسمًا لضمان نجاح إعادة هيكلة الشركات. يجب وضع نظام لمراقبة وتقييم الأداء بشكل منتظم، مع تحديد المؤشرات الرئيسية للأداء وتتبعها. يساعد هذا النظام في تحديد التحسينات المطلوبة واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية في حالة وجود أي انحرافات عن الأهداف المحددة.

7. التواصل والشفافية: تم العمل علي أن تكون عملية إعادة هيكلة الشركات بالشفافية والتواصل الفعال بين جميع الأطراف المعنية. يجب أن يتم إشراك الموظفين والمساهمين والشركاء في العملية وتوضيح أهدافها ومخرجاتها المتوقعة. يساعد التواصل الجيد في تحقيق التفاهم والتعاون وتعزيز الروح المؤسسية.

8. الابتكار والتنويع: تم العمل على أن يكون الابتكار والتنويع جزءًا من استراتيجية إعادة هيكلة الشركات. يجب تشجيع وتعزيز الابتكار في العملية التشغيلية وتطوير منتجات أو خدمات جديدة تلبي احتياجات السوق. يمكن أيضًا النظر في تنويع المحفظة التجارية للشركة من خلال استحواذ على شركات ناشئة أو دخول أسواق جديدة.

وأوضح التقرير أنه باختصار، تحقيق نجاح إعادة هيكلة الشركات الخاسرة في وزارة قطاع الأعمال العام في مصر يتطلب تحليلًا دقيقًا واستراتيجية فعالة وإصلاحات تنظيمية.

9 _كما تم العمل علي دمج الشركات ذات النشاط المشابه مثلما حدث في شركات المقاولات والتجارة الخارجية حيث انخفض عدد سرطان قطاع الأعمال من 121شركة الي 60 شركة حيث تم تصفية بعض الشركات التي لا أمل في اصلاحها مثل القومية للأسمنت والحديد والصلب والنصر للكوك.