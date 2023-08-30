الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم العالي يستقبل سفير فلسطين لبحث سُبل تعزيز التعاون

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، والوفد المُرافق له؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون المُشترك بين البلدين الشقيقين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، ود. شريف صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في مُستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير الفلسطيني، مؤكدًا حرص الدولة المصرية قيادة وشعبًا، على دعم دولة فلسطين الشقيقة، وتعزيز آفاق التعاون المُشترك في كل المجالات، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تذليل كل الصعوبات والمشكلات التي تواجه الطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية. 
وخلال اللقاء، أكد د. أيمن عاشور على اهتمام الوزارة بملف الطلاب الوافدين، مشيرًا إلى إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمُبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، ومبادرة (EGYAID)؛ بهدف إعداد خريج متكامل الجدارات والمهارات، وقادرًا على الابتكار والمشاركة في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى الحصول على أحدث البرامج ذات الطابع الدولى، والشهادات المزدوجة التي تمنح بالجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية في العديد من البرامج المتميزة بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة، بحيث يحصل الطلاب الوافدون على فرصة تعليمية متميزة في مصر وسط ثقافات مختلفة.
ومن جانبه، أشاد السفير الفلسطيني بالعلاقات الأخوية التاريخية المميزة التي تجمع الشعبين الفلسطيني والمصري، مثمنًا دور مصر الرائد في المنطقة، وما تقدمه للشعب الفلسطيني من دعم ومساندة في كل المجالات، مُقدمًا التهنئة لإطلاق وزارة التعليم العالي المصرية مُبادرة (EGYAID). 

 تميز الكفاءات العلمية والأكاديمية في الجامعات المصرية  

وأشار السفير إلى تميز الكفاءات العلمية والأكاديمية في الجامعات المصرية، مُطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيارة لجنة الأنشطة بالجامعات الفلسطينية لبعض الجامعات المصرية؛ للاستفادة من التجربة المصرية في مجال الأنشطة الطلابية. 
حضر اللقاء من الجانب الفلسطيني، المستشار ناجي الناجي المستشار الثقافي، د. إياد أبوالهنود مسئول الشئون الأكاديمية والبحثية بالسفارة.

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