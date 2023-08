السياسي الأخير.. كتاب جديد يكشف اعترافات بايدن بتدهور صحته

في ظل التكهنات المنتشرة حول صحة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقدرته الصحية على خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة 2024، قال الكاتب الأمريكي "فرانكلين فوير"، نقلا عن مصادر مقربة من بايدن داخل البيت الأبيض، بأن بايدن “مجهد صحيا”.

صحة بايدن

من المقرر أن يصدر الكاتب فرانكلين فوير، كتابه The Last Politician: Inside Joe Biden's White House and the Struggle for America's Future “ السياسي الأخير: جو بايدن داخل البيت الأبيض والنضال من أجل مستقبل أمريكا” عن دار نشر Penguin Random House، الأسبوع المقبل، ويتناول الكتاب التكهنات حول صحة بايدن وملامح من حياة بايدن الرئاسية داخل أروقة البيت الأبيض.

ووفقا للكتاب الذي نقلت عنه صحيفة الجارديان البريطانية، فإن الرئيس الأمريكي اعترف لدائرة مستشاريه داخل البيت الأبيض أنه مجهد ويشعر بالتعب، بينما قال الكتاب إنه رغم ذلك إلا أن بايدن لديه خبرة سياسية كبيرة.

وكتب فرانكلين فوير في كتابه "السياسي الأخير: داخل البيت الأبيض لجو بايدن والنضال من أجل مستقبل أمريكا": “كانت سنوات عمره المتقدمة عائقًا، وحرمته من تذكر الأسماء بسهولة في الأحداث العامة والتجمعات”.

ويقول الكتاب: "كان من الملفت للنظر أنه لم يعقد سوى عدد قليل جدًا من الاجتماعات الصباحية أو ترأس عددًا قليلاً جدًا من الأحداث العامة قبل الساعة العاشرة صباحًا، كما كان واضحا مع مرور الوقت التدهور الجسدي وضعف القدرات العقلية للرئيس بايدن وهو ما لا يمكن لأي نظام غذائي أو تمرين أن يقاومه، كان يعترف أحيانًا بأنه يشعر بالتعب".

ولم يذكر فوير مصدرًا لتصريحات بايدن عن حالته الصحية ولكن وفقًا لناشره، Penguin Random House، فإن التصريحات على لسان بايدن نقلا عن مصادر خاصة في الدائرة الداخلية الضيقة من المستشارين الذين أحاطوا ببايدن لعقود من الزمن".

ومن المقرر نشر رواية "السياسي الأخير" في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

مخاوف بشأن صحة بايدن

وقالت الجارديان: “أظهرت العديد من الاستطلاعات العامة منذ فترة طويلة قلقا بشأن عمر بايدن بين الناخبين الديمقراطيين، هذا الأسبوع، أظهرت وكالة أسوشيتد برس ومركز نورك للشؤون العامة في استطلاع حديث أن 77% من المشاركين (89% من الجمهوريين و69% من الديمقراطيين) يقولون إن بايدن أكبر من أن يكون فعالاً إذا أعيد انتخابه”.

وفي نفس الاستطلاع، قال 51% فقط (و29% فقط من الجمهوريين) إن عمر ترامب سيكون مشكلة إذا عاد إلى المكتب البيضاوي.