الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مع قرب الدراسة

برلمانية تطالب الحكومة بتنظيم معارض للملابس والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة

النائبة فاطمة سليم
النائبة فاطمة سليم

دعت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، الحكومة بالتنسيق بين كل الجهات المعنية، إلى ضرورة تنظيم معارض بيع الملابس والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة للطلاب مع قرب العام الدراسي الجديد 2023 /2024.

مغالاة في أسعار الأدوات المدرسية

وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات لها اليوم، إن هناك مغالاة في أسعار الأدوات المدرسية بشكل يؤثر على قدرات العديد من الأسر المصرية، وهو ما يحتاج لوجود معارض تقدم أسعار تنافسية للمواطنين، لتمكنهم من الوفاء باحتياجات أبنائهم مع قدوم العام الدراسي الجديد.

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أزمة ارتفاع الأسعار

وأوضحت فاطمة سليم، أن المعارض التي نظمتها الدولة في السنوات الماضية، نجحت نسبيًا في امتصاص جزء من أزمة ارتفاع الأسعار، لاسيما وأن وجود أكثر من عارض يؤدي لوجود تنافس في الأسعار بما يصب في صالح المواطنين.

تخفيف الأعباء على المواطنين

على جانب آخر دعت النائبة، المدارس إلى عدم المغالاة في المطالب من أولياء الأمور، فيما يتعلق بالمستلزمات المدرسية أو المعروف بالـ"سابلايز"، لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وكانت  المديريات التعليمية والإدارات قد أعلنت أمس، عن بدء تنفيذ مجموعات الدعم المدرسى للطلاب خاصة فى الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة للعام الدراسي المقبل، بأسعار مناسبة، موضحة أن مجموعات الدعم هى بديل مناسب للدروس الخصوصية، لأنه يشارك فيها أفضل وأشهر المعلمين بالمدارس، كما أنه من حق الطالب التسجيل فى اى مجموعة سواء داخل مدرسته المقيد فيها أو خارجها.

من جانبها طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم للاستفادة من مجموعات الدعم المدرسى تخفيفا من على كاهل أولياء الأمور مقارنة بأسعار الدروس الخصوصية، موضحة أنه مع انطلاق العام الدراسى الجديد سيكون هناك محتوى رقمى ومواد تعليمية على موقع الوزارة وفى القنوات والمنصات بالإضافة إلى شرح المعلمين فى المدارس ومجموعات الدعم المدرسى.

وحسب ما أعلنته  وزارة التربية والتعليم، يبدأ  العام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

لنائبة فاطمة سليم مجلس النواب معارض بيع الملابس الأدوات المدرسية العام الدراسى الجديد

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