مستشار شيخ الأزهر: تطور كبير فى برامج التعليم والبنية التحتية بمنظومة الوافدين (صور)

استقبلت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، اليوم الثلاثاء، الحاج محمد سوجيري، المستشار الثقافي والتعليمي بسفارة سلطنة بروناي، والوفد المرافق له.

بحث اللقاء متطلبات واحتياجات طلاب سلطنة بروناي الدارسين في الأزهر الشريف، وناقش آفاق التعاون التربوي والتعليمي والثقافي مع المركز، كما تطرق اللقاء إلى احتياجات الطلاب «الجدد» المقيدين حاليًا بنظام الدراسة «عبر الإنترنت»، وكذلك الترتيب للاختبارات الإلكترونية المقرر عقدها بالمركز في المرحلة المقبلة.

وأجرت الدكتورة نهلة الصعيدي والمستشار الثقافي لسفارة سلطنة بروناي والوفد المرافق جولة تفقدية في مباني معاهد البعوث الإسلامية التي أنشأها جلالة السلطان «حسن بلقيه» سلطان بروناي.

وخلال الجولة، قالت مستشار شيخ الأزهر، إن منظومة الوافدين شهدت تطورًا كبيرًا وتوسعات في البنية التحتية، إضافة إلى المجالات الأخرى، في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبدعم كبير من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

من جهته، أشاد الوفد خلال الزيارة بإمكانيات المركز سواء من حيث البنية التحتية أو برامج التعليم المختلفة، بما يتوافق مع أعداد الطلاب، مثنيًا على اضطلاعه بتنظيم وعقد الاختبارات الإلكترونية لنشر وتعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية لجميع أبناء المسلمين في جميع دول العالم.

منظومة الوافدين

منظومة الوافدين

منظومة الوافدين

منظومة الوافدين