السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مستشارة شيخ الأزهر تعلن عن تنظيم حفل استقبال للطلاب الوافدين

الدكتورة نهلة الصعيدي
الدكتورة نهلة الصعيدي

أعلنت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار فضيلة شيخ الأزهر لشئون الوافدين ورئيس مركز تعليم تطوير الوافدين والأجانب عن اعتزام المركز لتنظيم حفل استقبال للطلاب الوافدين بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد المقرر بدايته في 30 سبتمبر 2023م.

وأوضحت الدكتورة نهلة، أنّ شيخ الأزهر يؤكد في كل لقاءاته على ضرورة الاهتمام بالوافدين والعناية بهم، وغرس قيم الانتماء الديني والوطني والأزهري لديهم خاصة الطلاب الجدد، مشيرة إلى أن حفل الاستقبال سيتضمن محاضرات علمية عن الأزهر، وزيارات ميدانية لقطاعاته ولقاءات مع قياداته

ويبدأ البرنامج الذي سيكون مقره مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب، اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٢ سبتمبر ٢٠٢٣، ومدته 10 أيام، خمسة أيام محاضرات تثقيفية بمركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب، وخمسة أيام أخرى زيارات ميدانية لقطاعات الأزهر وجامعته، ولقاءات مع قيادات الأزهر، حيث يأتي تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر  في العمل على الاهتمام بالطلاب الوافدين والعناية بهم. 

ويتضمن البرنامج محاضرات علمية عن تاريخ الأزهر وحاضره ومراحل تطور التعليم به، والتعريف بأهم قطاعات الأزهر، وهيئاته، ومراكزه، وكيف يستفيد منها الطالب الوافد  (المجلس الأعلى للأزهر، جامعة الأزهر، هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، قطاع المعاهد الأزهرية، الجامع الأزهر، مدينة البعوث، مركز تطوير تعليم الوافدين).

 ‏كما يشمل البرنامج محاضرات توضح عقيدة الأزهر المستمدة  من أهل السنة والجماعة، ومناهجه الدراسية، والمذاهب المعتبرة فيه.

‏ويختتم البرنامج بزيارات ميدانية لأهم الكليات بالجامعة، ولقاءات فكرية مع قيادات الأزهر.

 

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