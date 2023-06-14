الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

نهلة الصعيدى تستعرض مجهودات كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين

نهلة الصعيدي
نهلة الصعيدي

انعقد في رحاب كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين، الاجتماع الأول لسنة ٢٠٢٣م، لمجلس أمناء الكلية بحضور كامل أعضائه من داخل وخارج الكلية، وحضور سفير ماليزيا بالقاهرة.

ورحبت الدكتورة نهلة الصعيدي عميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين، ومقرر المجلس، بأعضاء المجلس، مؤكدة أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة تحول مهمة بالنسبة للكلية، مستعرضة ما تم عمله من مجهودات خلال مسيرة العملية التعليمية.

وتمت مناقشة العديد من الموضوعات خلال الاجتماع، وعلى رأسها أهم الآليات التي يجب تبنيها لزيادة أعداد الطلاب الوافدين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، ووضع خطة بالأهداف المستقبلية للكلية بما يتراءى مع سياسة جامعة الأزهر والكلية، وزيادة عدد البرامج في مختلف التخصصات على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.

كما تطرق الاجتماع إلى تطوير البنية التحتية للكلية، واللوائح الداخلية، ودعم الخطط البحثية وتطوير المقررات الدراسية التي تقدمها الكلية للطلاب، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

وأوضحت عميد العلوم الإسلامية للوافدين، خلال الاجتماع، أن الكلية حققت تقدمًا ملحوظًا في توفير التعليم الجيد للطلاب الوافدين، وترسيخ القيم الإسلامية، وتعزيز بيئة تعليمية تتميز بالتنوع الفكري والثقافي، مشددة على ضرورة التركيز على تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز البحث المبتكر، وضمان التنمية الشاملة للطلاب.

في ختام المجلس وجهت الدكتورة نهلة الصعيدي عميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين، الشكر إلى أعضاء المجلس لمناقشاتهم الثرية للموضوعات وتوصياتهم القيمة، كما توجهت بالشكر لرئيس جامعة الأزهر على انعقاد هذا المجلس.

كلية العلوم الإسلامية الأزهرية الدكتورة نهلة الصعيدي المقررات الدراسية

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