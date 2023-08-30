"القاهرة الإخبارية" تعرض أبرز المعلومات عن الرئيس الجابونى على بونجو

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، "فيديو جراف" عن أبرز المعلومات عن الرئيس الجابوني علي بونجو، عقب ساعات من إعلان مجموعة تضم نحو 12 من عناصر الجيش والشرطة بالجابون، عن إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية وإنهاء النظام القائم.

وأعلن العسكريون الذين أكدوا أنهم يتحدثون باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، أنهم "بسبب حوكمة غير مسئولة تتمثل بتدهور متواصل للحماية الاجتماعية، ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى، قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم"، بحسب وكالات.

وأوضحوا: "لهذه الغاية، ألغيت الانتخابات العامة التي جرت في 26 أغسطس 2023، فضلًا عن نتائجها".

وأضاف البيان: "حلت كل المؤسسات، الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية. ندعو المواطنين إلى الهدوء ونجدد تمسكنا باحترام التزامات الجابون حيال الأسرة الدولية"، مؤكدًا إغلاق حدود لبلاد "حتى إشعار آخر".

أبرز المعلومات عن الرئيس الجابوني علي بونجو

ـ شغل منصب رئيس الجابون بعد فوزه في انتخابات 2009.

ـ درس بجامعة "بانتيون سوربون" في باريس.

ـ والده عمر بونجو كان رئيسًا للجابون منذ عام 1967.

ـ شغل منصب وزير الشئون الخارجية 1989ـ 1991.

ـ أصبح وزيرًا للدفاع بين 1999ـ 2009.

ـ كان نائبًا عن مدينة بونجوفيل بين 1991ـ 1999.

ـ أصيب بجلطة دماغية أخفته 10 أشهر في 2018.

ـ نجا من محاولة استيلاء سابقة على السلطة في 2019.