محافظ بورسعيد يعقد مؤتمرًا موسعًا مع ممثلى الأحزاب ورؤساء الأحياء

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مؤتمرًا موسعًا مع ممثلي الأحزاب، وعدد من قطاعات المجتمع المختلفة من أبناء المحافظة، والأحزاب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ورؤساء الأحياء.

يأتي ذلك في إطار اللقاءات المستمرة بين محافظ بورسعيد وقطاعات المجتمع المختلفة، والتي تأتي بالتوازي مع سلسلة من الحوارات الوطنية والشبابية التي تعقدها الدولة المصرية مع جميع فئات المجتمع.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء بالمحافظة، ومديري المديريات والهيئات ولفيف من الأجهزة التنفيذية وشباب الأحزاب، وعدد من قطاعات المجتمع المختلفة.

حوار مفتوح مع أبناء بورسعيد

في بداية اللقاء، رحّب اللواء عادل الغضبان، بجميع القوى الشبابية من أبناء بورسعيد، معربًا عن فخره بمشاركتهم في الحوار الوطني، ووضع خطة ورؤية مستقبلية للوطن، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على مشاركة مختلف فئات المجتمع في الحوار الوطني، مؤكدًا أن الحوار الوطني يستهدف الشباب كونهم قادة المستقبل، مشيرًا لفخره بالقامات الشبابية.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أهمية اللقاء من أجل التواصل مع أبناء بورسعيد حول مختلف القضايا، وذلك انطلاقا من المسئولية المشتركة بين القيادة السياسية وأبناء الوطن، مؤكدًا أن النهضة التي شهدتها الدولة المصرية، وذلك نتيجة العمل المخلص من كل القيادات المعنية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد المحافظ أن جميع المشروعات التي تقوم بها المحافظة تستهدف في المقام الأول عنصر الشباب، الذين لديهم القدرة على الابتكار والإبداع، مؤكدًا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة مع جميع أبناء بورسعيد التي تهدف في ‏النهاية إلى رفعة شأن المحافظة الباسلة، مؤكدًا أهمية دور الشباب الفعّال ومعرفة أفكارهم وآرائهم البناءّة إيمانًا من القيادة السياسية بأهمية إشراك الشباب في كل المشروعات والموضوعات للتعرف على ما يتم على أرض الواقع من أعمال، وأهمية التكاتف ‏من أجل مصلحة الوطن.

فيلم تسجيلى لتوثيق إنجازات

واستعرض المحافظ خلال اللقاء فيلما تسجيليا لتوثيق إنجازات الدولة بعنوان: «كنا وأصبحنا» يعرض الآراء السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أعمال التطوير التي تؤدي إلى نشر الطاقة السلبية واختزال حق الدولة لتحقيق الإنجازات.

وجاءت الآراء بانتقادات سلبية لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، ولأعمال التطوير للمناطق العشوائية، وقدّم الفيلم صور هذه المشاريع قبل وبعد التطوير، ليؤكد أن هذه الآراء لا تعوق الدولة عن تحقيق الإنجازات المستمرة.

كما أشار محافظ بورسعيد إلى أننا نشهد حاليًا (معركة وعي) والتي تمثل أحد عناصر الأمن القومي، وذلك نتيجة حروب الجيل الرابع والتي تستهدف تضليل وتخريب العقول، وتعطيل مسيرة التنمية.

وشدد على أهمية نشر الوعي بين مختلف الفئات في المجتمع فالكل مسئول وله دور في إنجاز خطط التنمية، وعلى المواطن أن يدرك أهمية المرحلة الراهنة وجهود الدولة المستمرة لتوفير حياة كريمة للمواطن وإنجاز خطط التنمية والوقوف خلف القيادة السياسية، وعدم الانسياق خلف الشائعات.

نشر الوعى

وأكد محافظ بورسعيد أهمية الوعي بمتطلبات المرحلة الحالية والتعاون من أجل إنجاح خطط التنمية بالدولة المصرية، لافتًا إلى أنه على الجميع العمل من أجل مصلحة الوطن في المقام الأول، موجهًا بأهمية نشر الوعي بين مختلف الفئات في المجتمع فالكل مسئول وله دور في إنجاز خطط التنمية، وأوضح المحافظ أن على المواطن المصري أن يدرك أهمية المرحلة الراهنة وجهود الدولة المستمرة لتوفير حياة كريمة للمواطن وإنجاز خطط التنمية والوقوف خلف القيادة السياسية، وعدم الانسياق خلف الشائعات.

وحرص محافظ بورسعيد على عقد حوار مفتوح مع جميع الحضور من أبناء بورسعيد والإجابة عن استفساراتهم في العديد من القضايا التي تشغل الشارع البورسعيدي، كما استمع للآراء المختلفة وتطلعاتهم لمزيد من أعمال التنمية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تؤمن بقدرات شباب مصر وتعمل على تأهيلهم وتمكينهم للمناصب القيادية الهامة للمشاركة في خطط التنمية التي تستهدفها الدولة في الاتجاهات كافة.

وأكد المحافظ استمرار عقد هذا المؤتمر مع جميع أبناء بورسعيد خاصة الشباب؛ ‏لمناقشتهم واتخاذ رأيهم واطلاعهم على كل الأمور التي تجري في المحافظة للتعريف بما تشهده المحافظة من إنجازات ومشروعات وتوعيتهم للتصدي لمحاولات تضليل الأفكار، فضلًا عن الاستماع لاستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات التي تشغلهم والإجابة عليها، ومناقشة المشكلات على أرض الواقع من أجل علاجها وتحقيق التطور داخل المحافظة في جميع المجالات والتفكير خارج الصندوق.

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