مصرع 4 أشخاص وفقدان 48 جراء الطقس السيئ غرب الصين

لقي 4 أشخاص مصرعهم وفقدان العشرات، جراء سقوط أمطار غزيرة على جنوب غرب الصين الأسبوع الماضي، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية العامة، إن العواصف تسببت بفيضانات كبيرة غمرت خصوصا مصنعا للفولاذ يعمل فيه أكثر من 200 شخص.

وأشار التلفزيون "إلى أنه حتى الآن، أحصيت وفاة أربعة أشخاص في الفيضانات فيما لا يزال 48 آخرون في عداد المفقودين"، موضحة أن عمليات الإغاثة تتواصل.

في 21 أغسطس، تساقطت أمطار غزيرة على منطقة جينياغ الجبلية في إقليم سيشوان إلا انه لم تكن قد صدرت أي حصيلة حتى الآن.

وأوقف 5 أشخاص يشتبه في أنهم "أبلغوا خطأ عن حادث مرتبط بالأمن" على ما أفاد المصدر نفسه.

وأمر الرئيس الصيني شي جينبينج السلطات "بالقيام بكل ما في وسعها للبحث عن المفقودين ومساندة عائلاتهم".

وأكد شي عبر "محطة "سي سي تي في"، أن الحادث "يجب أن يكون موضع تحقيق معمق ويجب أن تعامل الأطراف المسؤولة بموجب القانون".

وعرفت الصين أحوالا جوية قصوى في الأشهر الأخيرة، يفيد خبراء أنها ستصبح أكثر تواترا بسبب التغير المناخي.

في يوليو قضى ما لا يقل عن 78 شخصا في عاصفة هوجاء وفيضانات واسعة سجلت في شمال البلاد مع مرور الإعصار دوكسوري.

المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، إنذارا باللون الأصفر لمواجهة العواصف المطيرة، حيث من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة على مناطق متعددة من البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن المركز القول، إنه واعتبارا من الساعة الثامنة صباح اليوم الأحد وحتى الساعة الثامنة صباح يوم غد الاثنين، من المتوقع أن تضرب أمطار غزيرة وعواصف مطيرة مناطق عديدة منها "خنان، وشاندونج، وهوبي، وجيانجسو، وآنهوي، وهونان، وجيانجشي، وقوانجشي، ويوننان، والتبت.