الأربعاء 30 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصرع 4 أشخاص وفقدان 48 جراء الطقس السيئ غرب الصين

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة

لقي 4 أشخاص مصرعهم وفقدان العشرات، جراء سقوط أمطار غزيرة على جنوب غرب الصين الأسبوع الماضي، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية العامة، إن العواصف تسببت بفيضانات كبيرة غمرت خصوصا مصنعا للفولاذ يعمل فيه أكثر من 200 شخص.

وأشار التلفزيون "إلى أنه حتى الآن، أحصيت وفاة أربعة أشخاص في الفيضانات فيما لا يزال 48 آخرون في عداد المفقودين"، موضحة أن عمليات الإغاثة تتواصل.

في 21 أغسطس، تساقطت أمطار غزيرة على منطقة جينياغ الجبلية في إقليم سيشوان إلا انه لم تكن قد صدرت أي حصيلة حتى الآن.

وأوقف 5 أشخاص يشتبه في أنهم "أبلغوا خطأ عن حادث مرتبط بالأمن" على ما أفاد المصدر نفسه.

وأمر الرئيس الصيني شي جينبينج السلطات "بالقيام بكل ما في وسعها للبحث عن المفقودين ومساندة عائلاتهم".

وأكد شي عبر "محطة "سي سي تي في"، أن الحادث "يجب أن يكون موضع تحقيق معمق ويجب أن تعامل الأطراف المسؤولة بموجب القانون".

وعرفت الصين أحوالا جوية قصوى في الأشهر الأخيرة، يفيد خبراء أنها ستصبح أكثر تواترا بسبب التغير المناخي.

في يوليو  قضى ما لا يقل عن 78 شخصا في عاصفة هوجاء وفيضانات واسعة سجلت في شمال البلاد مع مرور الإعصار دوكسوري.

txt

بريطانيا: سياسة الصين تجاه لندن "عدوانية" بشكل متزايد

 

 المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، إنذارا باللون الأصفر لمواجهة العواصف المطيرة، حيث من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة على مناطق متعددة من البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن المركز القول، إنه واعتبارا من الساعة الثامنة صباح اليوم الأحد وحتى الساعة الثامنة صباح يوم غد الاثنين، من المتوقع أن تضرب أمطار غزيرة وعواصف مطيرة مناطق عديدة منها "خنان، وشاندونج، وهوبي، وجيانجسو، وآنهوي، وهونان، وجيانجشي، وقوانجشي، ويوننان، والتبت.

امطار المفقودين فيضانات امطار غزيرة التغير المناخي الصين

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 فى محلات الصاغة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

حبس المتهم بالاستعراض بدراجته النارية وتعريض حياة المواطنين للخطر بالشروق

انتشال جثة طفل غرق أثناء استحمامه بمياه النيل بالقليوبية

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023

هيئة الدواء تحذر من مستحضرات مغشوشة فى السوق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العرب.. وجهة نظر يابانية

أشرف عبدالشافي

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟