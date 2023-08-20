الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصين تعمل على تأمين عودة المتضررين من الكوارث إلى ديارهم قريبا

كوارث الصين
كوارث الصين

قالت السلطات الصينية، إنها ستؤمّن عودة السكان المتضررين من الكوارث إلى ديارهم أو إعادة تسكينهم فى منازل جديدة فى أقرب وقت ممكن.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن مكتب مركز الدولة للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف ووزارة إدارة الطوارئ فى الصين، أعلن خلال مؤتمر عبر الفيديو، استمرار الموسم الرئيسى للفيضانات، لافتا إلى أن أوضاع الفيضانات والجفاف فى مناطق الصين المختلفة لا تزال "معقدة للغاية".
ودعت الإدارتان إلى ضرورة مواصلة أعمال السيطرة على الفيضانات وتصريف المياه فى حوض نهر هايخه من خلال تعزيز إجراءات فحص قنوات الفيضانات والسدود فى مناطق تخزين الفيضانات وتأمينها، وأضافتا أنه ينبغى أيضا وضع خطط لضمان الأمن وسلامة الإنتاج بالنسبة للشركات الصناعية وشركات التعدين خلال موسم الفيضانات.
وعلى عكس الفيضانات فى بعض المناطق، تواجه شينجيانج وقانسو شمال غربى الصين جفافاً حاداً.
وقالت الإدارتان إنه سيجرى تحسين الاستجابة الطارئة لضمان توفير مياه الشرب للسكان فى المناطق المتضررة والتخفيف من آثار الجفاف

الأكثر قراءة

دعاء الفجر اليوم الأحد 20-8-2023

رسميا.. المقاولون العرب يضم حارس سيراميكا ويستعير مهاجم بيراميدز

جلال السعيد لـ"الشاهد": هشام بركات كان ودودا تلقيت اتصالا منه وبعده صرنا أصدقاء

إسرائيل تتعهد بتكثيف البناء فى مستوطنات الضفة

مدرب طرابزون يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

النيجر.. وفد "إيكواس" يلتقى بازوم للتعرف على ظروف احتجازه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة

عملية خطيرة.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار داخل «حوارة» بالضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال