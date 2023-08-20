الصين تعمل على تأمين عودة المتضررين من الكوارث إلى ديارهم قريبا

قالت السلطات الصينية، إنها ستؤمّن عودة السكان المتضررين من الكوارث إلى ديارهم أو إعادة تسكينهم فى منازل جديدة فى أقرب وقت ممكن.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن مكتب مركز الدولة للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف ووزارة إدارة الطوارئ فى الصين، أعلن خلال مؤتمر عبر الفيديو، استمرار الموسم الرئيسى للفيضانات، لافتا إلى أن أوضاع الفيضانات والجفاف فى مناطق الصين المختلفة لا تزال "معقدة للغاية".

ودعت الإدارتان إلى ضرورة مواصلة أعمال السيطرة على الفيضانات وتصريف المياه فى حوض نهر هايخه من خلال تعزيز إجراءات فحص قنوات الفيضانات والسدود فى مناطق تخزين الفيضانات وتأمينها، وأضافتا أنه ينبغى أيضا وضع خطط لضمان الأمن وسلامة الإنتاج بالنسبة للشركات الصناعية وشركات التعدين خلال موسم الفيضانات.

وعلى عكس الفيضانات فى بعض المناطق، تواجه شينجيانج وقانسو شمال غربى الصين جفافاً حاداً.

وقالت الإدارتان إنه سيجرى تحسين الاستجابة الطارئة لضمان توفير مياه الشرب للسكان فى المناطق المتضررة والتخفيف من آثار الجفاف