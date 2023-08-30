أسعار الفراخ البيضاء والدواجن اليوم الأربعاء 30 أغسطس

شهدت أسعار الدواجن اليوم حالة من الأستقرار في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في مستهل التعاملات الصباحية

بلغت أسعار لحم السمان اليوم الأربعاء 30 أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن سعر60 جنيها. للكيلو.

بلغت أسعارلحم نعام القائم اليوم الأربعاء 30 أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن سعر120.

بلغت أسعارلحم بط (بلدي) اليوم الأربعاء 30 أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن سعر95 جنيها.

بلغت أسعارلحم الفراخ الأحمر اليوم الأربعاء 30أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن سعر95 جنيها.

أسعار الحمام والنعام اليوم الأربعاء

بلغت أسعارلحم فخد نعام اليوم الأربعاء 30 أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن سعر250.

بلغت أسعارلحم بياض أبيض (أرضي) اليوم الأربعاء 30 أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن سعر57 جنيها.

بلغت أسعار رومى أبيض لحم بداره (14ك : 22ك) اليوم الأربعاء 30 أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن سعر95 جنيها.

بلغت أسعارلحم نعام (مشفي) اليوم الأربعاء 30 أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن سعر 400 جنيه.

بلغت أسعارلحم الفراخ الأبيض اليوم الأربعاء 30أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن سعر 55 جنيها.

بلغت أسعاررومي برونزي لحم بدارة (4ك : 6ك) اليوم الأربعاء 30 أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن سعر75 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء

بلغت أسعارلحم بياض بني (بطاريات) اليوم الأربعاء 30 أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن سعر62 جنيها.

بلغت أسعارلحم بياض بني (أرضي) اليوم الأربعاء 30أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن سعر 66 جنيها.

بلغت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم الأربعاء 30أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن سعر 55 جنيها.

بلغت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) اليوم الأربعاء 30 أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن سعر 125 جنيها.

أسعار البط اليوم الأربعاء 30 أغسطس

بلغت أسعارلحم بط (مولار) اليوم الأربعاء 30أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن سعر65 جنيها.

بلغت أسعارلحم بط (فرنساوي) اليوم الأربعاء 30 أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن سعر 50 جنيها.

بلغت أسعارلحم بط (مسكوفي) اليوم الأربعاء 30 أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن سعر 100 جنيها.

بلغت أسعارلحم أمهات الأبيض اليوم الأربعاء 30 أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن سعر 60 جنيها.

بلغت أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم الأربعاء 30 أغسطس في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن سعر 112 جنيها.