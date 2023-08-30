الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 فى الأسواق المصرية

الدواجن
الدواجن

زاد البحث عن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين خاصة ربات البيوت الراغبات في وضع ميزانية شراء شهرية لمتطلبات المنزل تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية بسبب الركود الاقتصادي.


أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 في الأسواق المصرية

يقدم التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 في الأسواق المصرية والتي تشهد استقرارا ملحوظا بسبب توافر الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربيين وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 55 جنيه ويصل إلى المستهلكين في الأسواق الشعبية بنحو 65 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 55 جنيه ويصل إلى المستهلكين في الأسواق الشعبية بنحو 63 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 95 جنيه ويصل إلى المستهلكين في الأسواق الشعبية بنحو 100 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 50 جنيه ويصل إلى المستهلكين في الأسواق الشعبية بنحو 60 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو البط في المزارع للتجار نحو 95 جنيه ويصل إلى المستهلكين في الأسواق الشعبية بنحو 100 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو البط المولار في المزارع للتجار نحو 85 جنيه ويصل إلى المستهلكين في الأسواق الشعبية بنحو 99 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 فى مصر بدون مصنعية

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سجل سعر كيلو البط الفرنساوي في المزارع للتجار نحو 70 جنيه ويصل إلى المستهلكين في الأسواق الشعبية بنحو 75 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.


سعر كيلو الأوراك سجل نحو 75 جنيه في الأسواق المصرية للمستهلكين.

سعر كيلو الدبابيس سجل نحو 90 جنيه في الأسواق المصرية للمستهلكين.

سعر كيلو الأجنحة سجل نحو 50 جنيه في الأسواق المصرية للمستهلكين.

سعر كيلو البانية سجل نحو 155 جنيه في الأسواق المصرية للمستهلكين.

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منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29-8-2023

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أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 29-8-2023

سعر البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 98 وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 110 جنيه.

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 95 وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 105 جنيه.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 115 وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 120 جنيه.

 

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أسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن الدواجن سعر كيلو الفراخ البيضاء سعر كيلو الفراخ كيلو الفراخ البيضاء كيلو الفراخ الفراخ كيلو الأوراك

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