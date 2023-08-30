أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 فى الأسواق المصرية

زاد البحث عن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين خاصة ربات البيوت الراغبات في وضع ميزانية شراء شهرية لمتطلبات المنزل تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية بسبب الركود الاقتصادي.



أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 في الأسواق المصرية

يقدم التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 في الأسواق المصرية والتي تشهد استقرارا ملحوظا بسبب توافر الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربيين وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 55 جنيه ويصل إلى المستهلكين في الأسواق الشعبية بنحو 65 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 55 جنيه ويصل إلى المستهلكين في الأسواق الشعبية بنحو 63 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 95 جنيه ويصل إلى المستهلكين في الأسواق الشعبية بنحو 100 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 50 جنيه ويصل إلى المستهلكين في الأسواق الشعبية بنحو 60 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو البط في المزارع للتجار نحو 95 جنيه ويصل إلى المستهلكين في الأسواق الشعبية بنحو 100 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو البط المولار في المزارع للتجار نحو 85 جنيه ويصل إلى المستهلكين في الأسواق الشعبية بنحو 99 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو البط الفرنساوي في المزارع للتجار نحو 70 جنيه ويصل إلى المستهلكين في الأسواق الشعبية بنحو 75 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.



سعر كيلو الأوراك سجل نحو 75 جنيه في الأسواق المصرية للمستهلكين.

سعر كيلو الدبابيس سجل نحو 90 جنيه في الأسواق المصرية للمستهلكين.

سعر كيلو الأجنحة سجل نحو 50 جنيه في الأسواق المصرية للمستهلكين.

سعر كيلو البانية سجل نحو 155 جنيه في الأسواق المصرية للمستهلكين.

سعر البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 98 وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 110 جنيه.

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 95 وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 105 جنيه.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 115 وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 120 جنيه.

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