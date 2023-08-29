سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 فى مصر بدون مصنعية

مع إقبال الكثير من الشباب على الزواج وشراء المواطنين الذهب، كثر التساؤل عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، حيث تراجع سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم بأسواق الصاغة المصرية، ووصلت أسعار الذهب عيار 21 إلى مبلغ 2255 جنيهًا للبيع وقيمة 2235 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 في مصر بدون مصنعية

وتستعرض «الدستور» سعر الذهب اليوم الثلاثاء في أسواق الصاغة المصرية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

سعر الذهب عيار 24

ثبت سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 29 أغسطس عند مستوى 2577.25 جنيه للبيع، و2554.25 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء 29 أغسطس

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في الأسواق نحو 2362.5 جنيه للبيع، و2341.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 29 أغسطس

بلغ سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة المصرية نحو 2255 جنيهًا للبيع، و2235 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم عند مستوى 1932.75 جنيه للبيع، و1915.75 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 29 أغسطس عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 1503.25 جنيه للبيع، و1490 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 29 أغسطس عيار 12

وصل سعر جرام الذهب عيار 12 إلى 1288.5 جنيه للبيع، و1277.25 للشراء.

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 29 أغسطس عيار 9

استقر سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم الثلاثاء 29 أغسطس عند متسوى 966.5 جنيهًا للبيع، و957.75 جنيه للشراء.

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سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 29 أغسطس

بلغ سعر الجنيه الذهب في الأسواق المصرية نحو 18040 للبيع، 17880 للشراء.

سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء 29 أغسطس

وصل سعر الأونصة عالميا اليوم الثلاثاء 29 أغسطس إلى 1918 دولارا للبيع، و1917 دولارا للشراء.