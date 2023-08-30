تقرير أفريقى: مصر ضمن أفضل الوجهات لقضاء العطلات العائلية المناسبة للأطفال

رشح تقرير أفريقي مصر ضمن أفضل الوجهات لقضاء العطلات العائلية المناسبة للأطفال، وقال وجهة مثالية بمواقعها الأثرية الغارقة في حكايات الفراعنة التي تمنح تجارب السفر عبر الزمن.

وقالت صحيفة "ذا ستاندرد ديجيتال" الكينية، إن شمال أفريقيا، وهو تقاطع ساحر للتأثيرات العربية والأفريقية والبحر الأبيض المتوسط، يقف بمثابة شهادة على الحضارات القديمة والحياة المعاصرة الصاخبة، وكل هذا يجعل من مصر وجهة رائعة للمسافرين، بما في ذلك العائلات.

وأوضحت الصحيفة أنه قد يكون للسفر مع الأطفال مجموعة من التحديات، ولكن متعة رؤية أطفالك الصغار يوسعون آفاقهم لا مثيل لها، بمجرد حصولك أنت وعائلتك على جوازات السفر والتأشيرات الإلكترونية المصرية وأي وثائق سفر ضرورية أخرى، ستكون جاهزه للانطلاق، ومع ذلك، فمن الضروري أن نفهم ما هي أفضل الجوانب في البلدان الأكثر إثارة للاهتمام في شمال أفريقيا.

أكد التقرير أن مصر هي الوجهة المثالية لأي مسافر، سواء مع عائلته أم لا، فمصر الغارقة في حكايات الفراعنة والأهرامات، تلوح بوعد بالسفر عبر الزمن، من دلتا النيل المترامية الأطراف إلى صحاريها القاحلة، تتنوع جغرافيتها مثل تاريخها.

رحلات نهر النيل بمصر

أشار التقرير إلى أنه لا يمكنك أن تخطئ في القيام برحلة بحرية في نهر النيل، فهي جميلة ومسلية لأي شخص في أي عمر، وسوف يطفو الأطفال على طول نهر النيل على متن فلوكة تقليدية أو رحلة بحرية فاخرة، وسيشعرون بالإثارة عند رؤية المعابد والآثار المختلفة، وتوفر المنتجعات الشاطئية في شرم الشيخ الاسترخاء والمتعة المائية، مما يضمن حصول الأطفال على وقت كافٍ للعب واستراحة من جميع الاكتشافات والجولات التي ستقوم بها.

الأكلات المصرية

اوضح التقرير أن أطباق الطعام المصري هي متعة في حد ذاتها، فالكشري، وهو مزيج من المعكرونة والأرز والعدس وصلصة الطماطم المنعشة، هو طعام مريح وممتع، ودعو أطفالكم يغمسون الفول المدمس مع الخبز الطازج على الفطور.

قد يكون التنقل مع الأطفال أمرًا صعبًا، حيث يتعين عليك حمل الضروريات فقط، ولكن اصطحابهم إلى هذه البلدان في سن مبكرة قد يكون له تأثير لا يصدق.

شمال أفريقيا هي أكثر من مجرد وجهة سفر؛ إنه فصل دراسي نابض بالحياة، وملعب، ومتحف حي، كل ذلك في مكان واحد، فإن التجارب التي تشاركها ستخلق ذكريات تدوم مدى الحياة.