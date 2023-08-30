الأربعاء 30 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير أفريقى: مصر ضمن أفضل الوجهات لقضاء العطلات العائلية المناسبة للأطفال

العطلات العائلية
العطلات العائلية المناسبة للأطفال

رشح تقرير أفريقي مصر ضمن أفضل الوجهات لقضاء العطلات العائلية المناسبة للأطفال، وقال وجهة مثالية بمواقعها الأثرية الغارقة في حكايات الفراعنة التي تمنح تجارب السفر عبر الزمن.

 

وقالت صحيفة "ذا ستاندرد ديجيتال" الكينية، إن شمال أفريقيا، وهو تقاطع ساحر للتأثيرات العربية والأفريقية والبحر الأبيض المتوسط، يقف بمثابة شهادة على الحضارات القديمة والحياة المعاصرة الصاخبة، وكل هذا يجعل من مصر وجهة رائعة للمسافرين، بما في ذلك العائلات.

 

وأوضحت الصحيفة أنه قد يكون للسفر مع الأطفال مجموعة من التحديات، ولكن متعة رؤية أطفالك الصغار يوسعون آفاقهم لا مثيل لها، بمجرد حصولك أنت وعائلتك على جوازات السفر والتأشيرات الإلكترونية المصرية وأي وثائق سفر ضرورية أخرى، ستكون جاهزه للانطلاق، ومع ذلك، فمن الضروري أن نفهم ما هي أفضل الجوانب في البلدان الأكثر إثارة للاهتمام في شمال أفريقيا.

 

أكد التقرير أن مصر هي الوجهة المثالية لأي مسافر، سواء مع عائلته أم لا، فمصر الغارقة في حكايات الفراعنة والأهرامات، تلوح بوعد بالسفر عبر الزمن، من دلتا النيل المترامية الأطراف إلى صحاريها القاحلة، تتنوع جغرافيتها مثل تاريخها.

  • رحلات نهر النيل بمصر

أشار التقرير إلى أنه لا يمكنك أن تخطئ في القيام برحلة بحرية في نهر النيل، فهي جميلة ومسلية لأي شخص في أي عمر، وسوف يطفو الأطفال على طول نهر النيل على متن فلوكة تقليدية أو رحلة بحرية فاخرة، وسيشعرون بالإثارة عند رؤية المعابد والآثار المختلفة، وتوفر المنتجعات الشاطئية في شرم الشيخ الاسترخاء والمتعة المائية، مما يضمن حصول الأطفال على وقت كافٍ للعب واستراحة من جميع الاكتشافات والجولات التي ستقوم بها.

 

  • الأكلات المصرية

اوضح التقرير أن أطباق الطعام المصري هي متعة في حد ذاتها، فالكشري، وهو مزيج من المعكرونة والأرز والعدس وصلصة الطماطم المنعشة، هو طعام مريح وممتع، ودعو أطفالكم يغمسون الفول المدمس مع الخبز الطازج على الفطور.

قد يكون التنقل مع الأطفال أمرًا صعبًا، حيث يتعين عليك حمل الضروريات فقط، ولكن اصطحابهم إلى هذه البلدان في سن مبكرة قد يكون له تأثير لا يصدق. 

 

شمال أفريقيا هي أكثر من مجرد وجهة سفر؛ إنه فصل دراسي نابض بالحياة، وملعب، ومتحف حي، كل ذلك في مكان واحد، فإن التجارب التي تشاركها ستخلق ذكريات تدوم مدى الحياة.

مصر ذا ستاندرد ديجيتال شمال أفريقيا التحديات نهر النيل

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 فى الأسواق المصرية

ترامب والمتهمون معه فى "جورجيا" على خلاف يزيد من الأزمة

الخارجية الروسية: لافروف سيترأس الوفد الروسى فى قمة مجموعة العشرين

مسؤل بريطانى: البنوك المركزية ستدفع الاقتصادات الغربية إلى الركود للسيطرة على التضخم

مواعيد معاشات شهر سبتمبر 2023 وأماكن صرفها

الفنان عثمان محمد على يكشف ذكرياته مع نور الشريف فى "لن أعيش فى جلباب أبى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العرب.. وجهة نظر يابانية

أشرف عبدالشافي

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟