تنطلق الأحد.. ورشة رسم للأطفال بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية

أعلن قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن إقامة ورشة رسم للأطفال باستخدام ألوان “oil pastel”، وذلك ضمن فعاليات المرسم الصيفي لإدارة النشاط الثقافى بمركز محمود سعيد للمتاحف.

ومن خلال الورشة، يتعرف الأطفال على فنانين مصريين وعالميين لهم بصمة واضحة في تاريخ الفن الحديث ويتعلموا تقنيات إستخدام ألوان" oil pastel"، على أن يوفر المشترك فى الورشة الخامات المطلوبة " 3 فرخ كانسون 50 * 35 ألوان".

الفئات المستهدفة فى الورشة

وأشار القطاع فى بيان له، إلى أن الورشة تخصص للفئات العمرية الأطفال من عمر 6 : 8 سنوات يومى الأحد والثلاثاء اعتبارًا من الأحد الموافق 3 سبتمبر ولمدة أسبوعين، وذلك ابتدءاً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً إلى الثانية عشرة ظهراً.

وأن الفئات العمرية للأطفال من عمر 9 : 11 سنة يومى الأحد والثلاثاء، اعتبارًا من الأحد 17 سبتمبر ولمدة أسبوعين، من الساعة العاشرة والنصف صباحاً إلى الثانية عشرة ظهراً.

كيفية الاشتراك فى الورشة؟

على من يرغب فى الاشتراك بالورشة، تسجيل بياناته فى الرابط المرفق على أن يتم التواصل مع المقبولين عن طريق الوتساب.

https://docs.google.com/.../14k2G9rf30NLXoIg_J6nLR7d.../edit

ويضم مركز محمود سعيد للمتاحف بين جنباته كلاً من متحف محمود سعيد بالطابق الأرضى من المبنى والذى يضم مجموعة من أعماله ، بالإضافة إلى بعض التذكارات الخاصة به والتى تشمل العديد من الأوسمة والنياشين التى نالها خلال حياته الحافلة بالإبداع، متحف سيف وادهم وانلى بالطابق الأول، متحف الفن الحديث بالبدروم ، إلى جانب قاعات للعروض المتغيرة (أجيال 1 - وأجيال 2)، قاعة للورش الفنية وقاعة للندوات والمحاضرات ويقام بالمتحف العديد من العروض المتغيرة وكذلك الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية من (ندوات – حفلات – صالونات ثقافية – ورش فنية).

تم افتتاح مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية فى 11 نوفمبر 2014 بعد إعادة تطويره.