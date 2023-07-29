السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فتح باب التسجيل بالمرسم الصيفى بمركز محمود سعيد للمتاحف

مركز محمود سعيد للمتاحف
مركز محمود سعيد للمتاحف

برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أعلن مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية عن فتح باب التسجيل بالمرسم الصيفي للفئات العمرية من سن 6 إلى 10 سنوات ومن سن 11 إلى 18 سنة من خلال النموذج التالي: 
https://docs.google.com/forms/d/1BFK9BoICTnxrXGtLq-bsU4rMzK02dcVi8LCJXAJ7RhU/edit

وأوضح قطاع الفنون التشكيلية، أنه سيتم تجميع الأسماء والإعلان عن النتائج لاحقا والتواصل مع المقبولين على الواتس آب، على أن يعقد المرسم في 6 شارع محمد باشا سعيد جناكليس بالإسكندرية.

في سياق آخر؛ تقرر إطلاق الموسم السابع من مسابقة جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوى الإعاقة، وهى مبادرة إنسانية لاكتشاف الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى اكتشاف أفراد المجتمع والجهات غير الربحية ممن لديهم أفكار أو مبادرات تخدم ذوي الإعاقة.

وتتمثل الجائزة فى عدة مسارات:
- مسار للأشخاص الموهوبين من ذوي الإعاقة: يشارك فيه أصحاب المواهب الإبداعية والاستثنائية من ذوي الإعاقة في شتى مجالات الموهبة.
- مسار خدمة ذوي الإعاقة - لأفراد المجتمع: يشارك فيه كافة أفراد المجتمع بأفكار ومشاريع مبتكرة تخدم ذوي الإعاقة وتسهل حياتهم.
- مسار خدمة ذوي الإعاقة - للمنظمات غير الربحية: تشارك فيه الجمعيات والمؤسسات والمنظمات غير الربحية بمبادراتهم الاجتماعية ومشاريعهم التنموية التي تساهم في تمكين الاشخاص ذوي الإعاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن إلي مجموع الجوائز لهذا العام تصل لأكثر من ربع مليون ريال سعودي (250,000+) في جميع المسارات، ويتم استقبال طلبات الراغبين في المشاركة بالجائزة من خلال الرابط (www.ammar.sa)؛ علما بأن آخر موعد للتسجيل بتاريخ 31/07/2023م.

جدير بالذكر أن مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية يضم ثلاثة متاحف وهي متاحف (محمود سعيد، سيف وأدهم وانلي، الفن الحديث). ويقع هذا المتحف على مساحة تبلغ 732م 2 عدا الفراغات التي تبلغ 2176م 2، حيث يقوم مقام القصر الذي كان يسكنه الفنان محمود سعيد أحد رواد الفن المصري الحديث وقد تم تحويله إلى مركز للمتاحف وافتتح في ١٧ أبريل لعام 2000.

ويعرض متحف محمود سعيد أحد رواد الفن التشكيلى فى العصر الحديث لدوره فى الحركة الفنية المصرية، كما يتناول المتحف الثانى والخاص بالأخوين أدهم وسيف وانلى والكائن بالدور العلوي للقصر، أما المتحف الثالث والكائن ببدروم القصر فهو متحف الفن المصرى الحديث بالإسكندرية والذى يتميز باحتوائه على أعمال بعض من الرواد والفنانين المعاصرين والحائزين على الجوائز الأولى فى المسابقات الفنية المختلفة.

اكتشاف الموهوبين الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الفنون التشكيلية قطاع الفنون التشكيلية متحف الفن المصري مبادرة مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية

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