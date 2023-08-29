الشوط الأول.. رونالدو يسجل هدفين في تقدم النصر على الشباب بثلاثية

تقدم فريق النصر على ضيفه الشباب بثلاثة أهداف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة دوري روشن للمحترفين "الدوري السعودي"، موسم 2023/2024.

فريق النصر سيطر على أحداث الشوط الأول بشكل شبه كامل، حتى استطاع تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 13، عن طريق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء، تحصل عليها زميله سلطان الغنام.

وسجل رونالدو هدفًا في الدقيقة 19، لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي وجود خطأ ضده.

وتحصل كريستيانو على ركلة جزاء في الدقيقة 38 بعد دفعه من قبل كويلار لاعب الشباب، ليتولى مهمة تنفيذها بنجاح، معلنًا عن ثاني أهدافه وفريقه.

وأحرز السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث لـ “العالمي”، في الدقيقة 41، من متابعة لتمريرة رونالدو، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثلاثية.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على شبكة قنوات SSC السعودية، إضافة لتطبيق شاهد VIP.

تشكيل النصر أمام الشباب في الدوري السعودي

أما عن تشكيل النصر أمام الشباب في الدوري السعودي، فيشهد قيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو لخط الهجوم، بمساعدة السنغالي ساديو ماني.

وجاء تشكيل النصر أمام الشباب في الدوري السعودي كالآتي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد آل فتيل - إيميريك لابورت - جيسلان كونان

خط الوسط: عبدالله الخيبري - أوتافيو مونتيرو - مارسيلو بروزوفيتش

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو

ويجلس على مقاعد بدلاء النصر كل من: وليد عبدالله - نواف بوشل - محمد قاسم - عبدالمجيد الصليهم - مختار علي - علي الحسن - خالد الغنام - سامي النجعي - مشاري النمر.

ويحتل النصر المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد الشباب في المركز الخامس عشر برصيد نقطتين.