19 سبتمبر.. بيت السناري يستضيف فعاليات مؤتمر قصيدة النثر المصرية

يستضيف بيت السناري دورة هذا العام من مؤتمر مؤتمر قصيدة النثر المصرية، وذلك إبتداءاً من الثلاثاء 19 سبتمبر، وتستمر فعالياته لثلاثة أيام.

أعلن الشاعر عادل جلال منسق عام مؤتمر قصيدة النثر عودة المؤتمر فى دورته السابعة تحت شعار "فى الإبداع متسع للجميع" بعد توقف دام لسنوات بسبب جائحة كورونا.

عودة فعاليات المؤتمر بعد توقف

وكتب "جلال" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "توقفنا فى السنوات القليلة الماضية عن إقامة المؤتمر، نظرًا لتفشى كوفيد وتداعياته، التى تعلمونها جميعًا، لكن حان الوقت للعودة للالتقاء حول الشعر، نصوصًا ودراسة، لذا وفى موعدنا المعتاد، فى النصف الأول من سبتمبر، ستقام الدورة السابعة من مؤتمر قصيدة النثر المصرية، بشعاره الرحب: في الإبداع متسع للجميع".

الدورة الأولي من مؤتمر قصيدة النثر

وانطلقت فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر قصيدة النثر المصرية، 21 سبتمبر 2019 بأتيليه القاهرة حتى الاثنين 23 من الشهر نفسه، تحت إشراف منسق عام المؤتمر الشاعر عادل جلال.

ومؤتمر قصيدة النثر هو مهرجان ثقافى أهلى، يقام بشكل سنوى، حيث يجمع المهتمين بالشعر خاصة قصيدة النثر من كل الأقطار العربية، تحت إشراف منسق عام المؤتمر الشاعر عادل جلال، أقيمت فعاليات ورته الأخيرة فى الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2019 بأتيليه القاهرة، بمشاركة دولة الجزائر كضيف شرف المؤتمر، وعنوان الدورة هذا العام "الأزمنة المتخيلة: أنطولوجيا النص الشعرى النثرى فى الجزائر"، وشارك شعراء من ليبيا في الدورة الخامسة، التي أقيمت العام الماضي، بينما شارك شعراء من تونس في العام الأسبق، وكانت المغرب أول مشارك في المؤتمر من الدول العربية الشقيقة.

وأصدر المؤتمر فى دورته الأخيرة، كتاب أنطولوجيا قصيدة النثر المصرية، وضم نصوصاً للشعراء المصريين المشاركين في هذه الدورة والأبحاث والشهادات النقدية التي سوف تشهدها فعالياته على مدار ثلاثة أيام، إضافة إلى كتاب يضم شهادات لمجموعة من شعراء السبعينيات، شاركوا في الدورة السابقة، وتحدثوا عن تجاربهم الشعرية، ومراحل التكوين والنشأة والبدايات، وأهم العلامات الرئيسية فيها، على المستوى الفني والفكري والاجتماعي، وذلك في إطار "مسار" الذي وضعه المؤتمر عنواناً لهذه التجارب.