الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هشام عباس: ليا جمهور خاص بمهرجان القلعة.. ونجلى فاجأنى بحضوره (فيديو)

هشام عباس
هشام عباس

أعرب المطرب هشام عباس، عن سعادته بمشاركته أمس في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، قائلًا: "دايمًا بأكون سعيد بمشاركتي في المهرجان، وهو مهرجان عزيز جدًا عليا وأحبه من أجل مقابلة الجمهور".

 

وأضاف عباس، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أن المهرجان يشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة بعد إذاعة الحفل على الهواء على قناة الحياة، بالإضافة إلى حضور نجله وأصدقائه للحفل.

 

سيمون تألقت في حفل أمس بمهرجان القلعة 

 

وعن مشاركة الفنانة سيمون، تابع: "سيمون لذيذة جدًا، وإحنا مع بعض من زمان أوي، وياما سجلت لها أغاني، وهي صديقة عزيزة وكانت متألقة أمس في الحفل".

 

وأوضح المطرب هشام عباس، أن تغطية المهرجان هائلة جدًا من قبل قناة الحياة، مشيدًا بصداقته بالإعلامي محمد شردي، معقبًا: "أصدقاء بقالنا 15 سنة".

 

وعلق شردي، على حديث هشام عباس: "مش عايز أقول إحنا أصدقاء بقالنا قد إيه، بس هأقول إنها من أيام مسرح الجامعة".

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