"فعاليات بالذكاء الاصطناعي ومسابقات".. المتحف القومي يحتفل بمرور 20 عاما على الافتتاح

بمناسبة مرور 20 عاما على افتتاح متحف الإسكندرية القومي أعلن المتحف عن فتح أبوابه للجمهور مجاناً من المصريين والعرب يوم الخميس 31 أغسطس 2023، للمشاركة في الاحتفال بذكرى افتتاح المتحف.

فعاليات متحف الاسكندرية القومي

وبتقنية الذكاء الاصطناعي أقيمت أولى فعاليات المتحف القومي، بحوار مفتوح بين طلبة كليات السياحة والآثار مع "الإسكندر الأكبر" يجسده المهندس أحمد عمارة، وهو عرض بتقنية الالتقاط الحركي الحي.

العرض التفاعلي تضمن عرض تقديمي يشرح تاريخ مدينة الإسكندرية القديمة وتاريخ متحف الإسكندرية ودوره في الحياة الثقافية في الإسكندرية في خلال 20 عاما.

وبمناسبة ذكرى الـ20 عاما كانت الفرصة للطلاب باختيار قطع أثرية من المتحف خاصة بالعصر البطلمي وقاموا بتصويرها وتم عرضها على الشاشة من خلال حوار أخر بين الإسكندر والطلبة والطالبات فيما يخص تاريخ مدينة الآسكندرية من خلال القطع الأثرية المختارة.

اختيار القطع الفائزة ضمن مسابقة انت من تقرر

بدأ متحف الإسكندرية القومى المشاركة في استفتاء أنت من تقرر، والذى يتم تنفيذه شهريًا على مستوى متاحف الإسكندرية في إطار سياسة وزارة السياحة والآثار لرفع الوعي الأثري والتراثي والمعلوماتى

فأعلن المتحف عن القطع المشاركة في الاستفتاء والتى يتم اختيار قطعتين من اجمل القطع المتنافسة وعددها 7 قطع، بواقع قطعة لكل متحف، ليطلق عليها لقب قطعة الشهر تمهيدا لعرضها للجمهور بالمجان طوال الشهر المقبل سبتمبر 2023.

فاستفتاء متحف الإسكندرية القومى، ضم 4 قطع متنافسة، فالقطعة الأولى عبارة عن تمثالين من المعروض في القسم المصري، والقطعة الثانية عبارة عن تمثال الإله تحوت، وهو رب الحكمة والمعرفة عند المصرى القديم.

والقطعة الثالثة عبارة عن ميدالية تذكارية من الذهب تم إصدارها بمناسبة افتتاح جامعة فاروق الأول (جامعة الإسكندرية حاليا) عام 1942، والقطعة الرابعة عبارة عن المقلمة التي كان يحفظ فيها الأقلام، واتخذت الدولة رمزا للطبقة المتعلمة في العصر الاسلامي.

متحف الاسكندرية القومي

متحف الاسكندرية القومي