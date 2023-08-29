الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تحت رعاية الكنيسة الأسقفية..

طلاب مبادرة "إنه كوكبنا" فى زيارة لمحطة تحلية المياه بالمنوفية

كنيسة
كنيسة

زار طلاب مبادرة "إنه كوكبنا" من كل من مدرسة القديس يوسف بالزمالك والمدرسة  الأسقفية والمعاهد الأزهرية بمنوف، محطة تحلية مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة الحامولي بالمنوفية، تحت رعاية الكنيسة الأسقفية وبالاشتراك مع  بيت العائلة المصرية.

تهدف الزيارة إلى توعية الأطفال عن مخاطر تلوث مياه الشرب بالمواد البلاستيكية والغازات الدفيئة، بالإضافة لتأثير الاحتباس الحراري على مياه الشرب.

تضمن اليوم شرح مُبسط لعملية تنقية المياه بالمواد الصديقة للبيئة وتكلفتها، بالإضافة للإشارة لأهمية الحفاظ على مياه نهر النيل من خلال التجربة العملية في المحطات، من خلال استخدام أفضل الماكينات والطرق المُستخدمة عالميًا.

وشمل اليوم إلقاء محاضرة تحت عنوان "كيفية عمل أشجار صناعية صديقة للبيئة"؛ للمساعدة في عملية إنتاج الأكسجين وامتصاص غاز ثاني أُكسيد الكربون وغيره من الغازات الدفيئة، وذلك بمقر المدرسة الأسقفية بمدينة منوف.  

جدير بالذكر أن مبادرة "إنه كوكبنا" جاءت تباعًا لسلسلة من المشروعات والمبادرات التى تجمع الشباب فى المجتمع مع بعضهم البعض بهدف تطوير ثقافة الحوار بين أطفال المدارس المصرية الذى بدوره سيؤدى إلى فهم الآخر وقيمه، إذ يعتمد المشروع على اتباع أساليب مختلفة لتجسيد ثقافة الحوار فى الأنشطة المدرسية حتى تصبح مصدرًا للاستمتاع، بالإضافة لإتاحة الحرية والمسئولية للأطفال ليتمكنوا من إدارة المشروع بأنفسهم تحت رعاية وإرشاد المعلمين فى جو يسوده الانفتاح والقبول.

طلاب مبادرة إنه كوكبنا يوسف بالزمالك القديس يوسف بالزمالك والمدرسة الأسقفية والمعاهد الأزهرية بمنوف الأسقفية و بيت العائلة المصرية

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