رئيس الأساقفة يهنئ المستشار محمد شوقي لتوليه منصب النائب العام

هنأ الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، المستشار محمد شوقى عياد بمناسبة توليه منصب النائب العام.

وقال رئيس الأساقفة: باسمى وباسم أساقفة وقساوسة وخدام شعب الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، نقدم خالص التهاني لمعالي المستشار محمد شوقي، متمنين له كل التوفيق في مهمته الجديدة.

الكنائس تهنئ النائب العام الجديد:

في السياق، أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة إلى المستشار محمد شوقي عياد، بمناسبة تعيينه نائبًا عامًّا اعتبارًا من ١٩ سبتمبر.

وجاء في نص البرقية «بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أتقدم بخالص التهانى القلبية بتعيين سيادتكم نائبًا عامًّا لجمهورية مصر العربية، وبهذه الثقة الكبيرة، وهو ما يعكس قدراتكم على الحفاظ على قيمة العدالة والمساواة، متمنيًا لمصرنا العزيزة الازدهار ودوام التقدم».

وعبر رئيس الإنجيلية عن تقديره الكبير للمستشار حمادة الصاوي، وعلى دوره الوطني ومجهوداته المخلصة التي ساهمت في بناء منظومة العدالة والمساواة والارتقاء بمكانة القضاء المصري أمام العالم.

كما أرسل رئيس الإنجيلية برقية مشابهة للمستشار تامر عبد الحميد فرجاني، بمناسبة تعيينه قائمًا بأعمال نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية.