الكنيسة تهنئ المستشار محمد عياد لتوليه منصب النائب العام الجديد

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، المستشار محمد عياد بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي واختياره لتولي منصب النائب العام.



قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان، الخميس، إن النائب العام الجديد سيسطّر صفحة جديدة ناصعة في التاريخ المشرف للنيابة العامة المصرية ويكون خير خلف لخير سلف في طريق رفعة وشموخ المؤسسة القضائية ومنظومة العدالة المصرية العريقة.

وأصدر الرئيس السيسى قرارًا جمهوريًا حمل رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقى فتحى إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً اعتبارًا من 19 سبتمبر 2023.

اجتمع الرئيس السيسي صباح اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل، لاختيار المرشحين للمنصب، ومن المقرر أن يستلم مهام عمله يوم 19 ستمبر المقبل.

*تعرف على السيرة الذاتية للنائب العام الجديد:

شغل منصب رئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية وعضو مكتب فني لمحكمة استئناف القاهرة، و وتم انتدابه للعمل بالإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي لوزارة العدل ـ للعمل مساعدا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي، وعمل قاضي تحقيق في العديد من المناصب الهامة، وتدرج في المناصب داخل النيابة العامة حتي وصل إلي درجة محامي عام أول حتي تولي منصب النائب العام.

وانتدب للعمل بالإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي لوزارة العدل، وأصدر الرئيس السيسي في 2020 قرارًا بتعيينه مساعدا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي.



وتم تعيينه رئيسًا في محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري، كما عين قاضيًا بمحكمة دبي الابتدائية في 2013.

يعتبر من أهم القضاة المشهود لهم بالكفاءة والحياد والبعد عن أى تصنيفات أو حسابات طوال تاريخه فى العمل بالقضاء.