الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد حجبها 3 أسابيع.. عودة أغنية خمسة كل خميس لـ محمد رمضان

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

حالة من السعادة سيطرت على الفنان محمد رمضان، بسبب عودة أغنيته الجديدة الخاصة بفيلمه الجديد "ع الزيرو"، "خمسة كل خميس" والتي حلت من جديد بعد حجبها الذي دام لفترة طويلة، بعد حذفها من موقع يوتيوب، بعد مطالبة ماندو برودكشن بحقوق الطبع والنشر.

ونشر رمضان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة من الفيديو كليب الخاص بأغنيته الجديدة "خمسة كل خميس"، معلقًا: "عودة ( أغنية خمسة كل خميس ) بعد حجبها 3 أسابيع، الحمد لله".

أغنية "خمسة كل خميس" طُرحت على طريقة الفيديو كليب وتحتوي على مشاهد من أحداث فيلم "ع الزيرو" التي تشارك في بطولته بجانب محمد رمضان النجمة نيللي كريم، قبل طرح الفيلم في دور العرض السينمائية، ولاقت تفاعلًا كبيرًا من قِبل روّاد السوشيال ميديا.

 

كلمات أغنية "خمسة كل خميس"

"خمسة خمسة فعينكم خمسة خمسة خمسة علينا من العين خمسة خمسة فوشكو تخميس خمسة بالكفين خمسة خمسة كل خميس خمسة خمسة علينا من العين خمسة خمسة فوشكو تخميس خمسة بالكفين خمسة خمسة كل خميس يا أرارين ما تبطلوا أر بستعيذ أنا مش هضر عنيكوا فيا انا ما بتحوأش أنا بخير بس إنتوا بشر يا نقاقين ما تبطلوا نق عنيكوا جت فالحجر اتشق بس فيا أنا ما تأثرش أنا تمام بس إنتم لأ خمسة خمسة علينا من العين خمسة خمسة فوشكو تخميس خمسة بالكفين خمسة خمسة كل خميس خمسة خمسة علينا من العين خمسة خمسة فوشكو تخميس خمسة بالكفين خمسة خمسة كل خميس خمسة خمسة خمسة".

أبطال فيلم "ع الزيرو"

تجدر الإشارة إلى أن  فيلم "ع الزيرو" بطولة النجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، تأليف د. مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

الفنان محمد رمضان محمد رمضان خمسة كل خميس أغنية “خمسة كل خميس” ع الزيرو

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