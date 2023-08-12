السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد رمضان وصناع فيلم "ع الزيرو" يخطفون الأضواء بسينمات الرياض

ع الزيرو
ع الزيرو

حقق فيلم "ع الزيرو" الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان، نجاحًا جماهيريًا وحصد إيرادات عالية، مما جعله يطرح بسينمات المملكة العربية السعودية، وأقيم له عرض خاص بالرياض.

وحرص على حضور العرض الخاص النجم محمد رمضان وفريق عمل الفيلم من أبطال وصناع، وأبرزت الصور خطف رمضان للأضواء واهتمامًا كبيرًا من قِبل الجمهور السعودي لحضور العمل.

تدور أحداث فيلم "ع الزيرو" حول الحب اللا محدود بين أب وابنه، ويلعب دورهما النجم محمد رمضان والنجم الطفل منذر مهران، الذي ظهر سابقًا مع محمد رمضان في فيديو أغنية مصباح علاء الدين، ويناقش الفيلم قضية هامة، إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى إنسانى تشويقى.

فيلم "ع الزيرو" بطولة مجموعة من أشهر النجوم، منهم، نيللي كريم وجومانا مراد وإسلام إبراهيم، ويصوّر قصةً مؤثرة عن الكفاح والسعي الدءوب والمدى الذي يصل إليه أب عازب لإنقاذ ابنه الذي يعاني من مرض عضال، والفيلم من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، وشارك في إنتاجه العدل جروب واستديوهات فوكس.

 

إنسان المملكة العربية السعودي المملكة العربية السعودية النجم محمد رمضان المملكة العربية ماع لمملكة العربية السعودية

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