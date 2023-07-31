"خمسة كل خميس".. برومو "ع الزيرو" يتصدر ترند "يوتيوب" (فيديو)

تصدر النجم محمد رمضان ترند موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” بأحدث أعماله الغنائية “خمسة كل خميس” والتي طرحها منذ أيام، في إطار الترويج لفيلمه الجديد “ع الزيرو”.

واحتلت أغنية “خمسة كل خميس” والتي طرحت على طريقة الفيديو كليب وتحتوي على مشاهد من أحداث فيلم “ع الزيرو” التي تشارك في بطولته بجانب محمد رمضان النجمة نيللي كريم.

كلمات الأغنية:

“خمسة خمسة فعينكم خمسة خمسة خمسة علينا من العين خمسة خمسة فوشكو تخميس خمسة بالكفين خمسة خمسة كل خميس خمسة خمسة علينا من العين خمسة خمسة فوشكو تخميس خمسة بالكفين خمسة خمسة كل خميس يا ارارين ما تبطلوا ار بستعيذ انا مش هضر عنيكوا فيا انا ما بتحوأش انا بخير بس انتوا بشر يا نقاقين ما تبطلوا نق عنيكوا جت فالحجر اتشق بس فيا انا ما تأثرش انا تمام بس انتم لأ خمسة خمسة علينا من العين خمسة خمسة فوشكو تخميس خمسة بالكفين خمسة خمسة كل خميس خمسة خمسة علينا من العين خمسة خمسة فوشكو تخميس خمسة بالكفين خمسة خمسة كل خميس خمسة خمسة خمسة”.

ومن المقرر طرح فيلم “ع الزيرو” بدور العرض السينمائي يوم 2 أغسطس المقبل ويشارك في بطولته كل من النجم محمد رمضان و النجمة نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي, شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، تأليف الدكتور مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل وأحمد العدل واستوديوهات ڤوكس التابعة لشركة ماجد الفطيم للترفيه.

أحداث فيلم ع الزيرو

فيلم "ع الزيرو" تدور أحداثه حول حمزة "دراجون" ولديه طفل صغير يعاني من مرض خبيث ويحاول والده تدبير الأموال اللازمة لعلاج نجله، يتعرض “حمزة”، لعدة مواقف مثيرة يتعرف من خلالها على أشخاص يحاولون مساعدته، ما يغير من الأحداث المؤسفة التي يعيشها.

ويعد فيلم "ع الزيرو" ثانى أعمال الفنان محمد رمضان لهذا العام بعد عرض فيلمه الأخير"هارلي" بموسم عيد الفطر الماضي.

أبطال فيلم ع الزيرو

الفيلم بطولة النجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، تأليف د. مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.