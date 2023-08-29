الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندى: الطلاق الشفهى "عبث" ولا قيمة له ولا يترتب عليه أثر

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الطلاق الشفهي عبث ولا قيمة له ولا يترتب عليه أثر،  بعد اتفاق المجتمعات على المكاتبة وعدم الاعتماد على المشافهة.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن قوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ"، لأن الكلام فيه مكاشفة والورقة التي وقع عليها الزوج لن تلغى إلا بورقة أخرى، مشيرًا إلى أن البعض يقول نية الزوج كانت كذا، كما أن بعض الأزواج يطلق زوجته شفهيًا دون أن يخبرها ويعاشرها معاشرة الأزواج هذا حسابه عند ربه.

العقيدة مبنية على ركائز حقيقية 

وتابع، أن الإسلام مبنى على الناس الذين لديهم عقل، والعقيدة مبنية على ركائز حقيقية وراسخة وثابتة.

"بتخرب البيوت".. خالد الجندى: يجب التخلص من أكذوبة الطلاق الشفهى

خالد الجندي الطلاق الشفهي عبث لا قيمة له اتفاق المجتمعات المشافهة الأزواج

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