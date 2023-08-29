خالد الجندى: الطلاق الشفهى "عبث" ولا قيمة له ولا يترتب عليه أثر

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الطلاق الشفهي عبث ولا قيمة له ولا يترتب عليه أثر، بعد اتفاق المجتمعات على المكاتبة وعدم الاعتماد على المشافهة.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن قوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ"، لأن الكلام فيه مكاشفة والورقة التي وقع عليها الزوج لن تلغى إلا بورقة أخرى، مشيرًا إلى أن البعض يقول نية الزوج كانت كذا، كما أن بعض الأزواج يطلق زوجته شفهيًا دون أن يخبرها ويعاشرها معاشرة الأزواج هذا حسابه عند ربه.

العقيدة مبنية على ركائز حقيقية

وتابع، أن الإسلام مبنى على الناس الذين لديهم عقل، والعقيدة مبنية على ركائز حقيقية وراسخة وثابتة.