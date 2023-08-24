الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"بتخرب البيوت".. خالد الجندى: يجب التخلص من أكذوبة الطلاق الشفهى

خالد الجندي
خالد الجندي

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجب على العلماء الاتفاق على تصعيب الطلاق، وذلك لأنه أمر يكرهه الله سبحانة وتعالى. 

أضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية dmc، أن الله يحب الزواج ويكره الطلاق، فيجب تعطيل ما يكرهه الله، ونسرع ما يحبه الله، مؤكدًا أنه علينا أن نحسن الظن في الخطاب الدعوي ونتخلص من أكذوبة الطلاق الشفهي لأنها لن تجدي إلا في خراب البيوت وتدمير النساء وكثرة أولاد الشوارع فاتقوا الله في نسائكم وأولادكم واتقوا الله في شرع الله.

يجب عدم التعجل بقرار الطلاق

وأكد الشيخ رمضان عبدالمعز، أن الله أنزل في القرآن الكريم سورة "الطلاق"، وحث فيها على عدم التعجل في قرار الطلاق بدليل قوله "لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا"، أي أن الخير قادم.

خالد الجندي الطلاق الشفهي خراب البيوت أولاد الشوارع قرار الطلاق تصعيب الطلاق

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