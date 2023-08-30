الكنيسة المارونية في عيد المعمدان: "لم يتمكن هيرودس من غلبته"

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر اليوم بذكرى عيد قطع رأس مار يوحنّا المعمدان، وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إنّ موت المسيح كان أساسًا لجماعةٍ لا تُحصى من المؤمنين. وبقوّة المسيح نفسه، كما بفضل طيبته، وموت شهدائه الكريم وأصفيائه ولِدَ عددٌ كبيرٌ من المسيحيين. في الواقع، لا يمكن مطلقاً أن يتلاشى الإيمان المسيحيّ من خلال اضطهاد الطغاة وموت الأبرياء غير المبرّر: إنّما، وعلى العكس من ذلك، فقد جذبت المسيحيّة في كلّ مرّةٍ نموًّا كبيرًا. لدينا مثالاً في القدّيس يوحنّا، الذي عَمَّد الرّب يسوع المسيح، والذي نعيّد اليوم استشهاده المقدّس.

هيرودس والمعمدان

إن هيرودس، هذا الملك غير الأمين، أراد أن يكون أمينًا لقَسَمِه فقرّر أن يمحي تمامًا من ذاكرة الناس ذكرى يوحنّا. بيد أنّ هيرودس لم يستطع أن يَمحو ذكرى يوحنّا فحسب، بل إنّ آلاف البشرالتهبوا بمَثَلِ ذلك القدّيس، وقبلوا الموت بغبطةٍ لأجل العدالة والحقيقة... فأيّ مسيحيّ، مستحق هذا الإسم، لا يكرّم اليوم يوحنّا، معمّد المسيح؟ إنّ المسيحيّين في كلّ مكانٍ في العالم يحيون ذكره، وجميع الأجيال تنادي به طوباويًا وفضائله تملأ الكنيسة من عطره. فيوحنّا لم يحيَ لذاته ولم يمُت لذاته.

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تعال أيّها المسيح وابحث عن خادمك، تعال وابحث عن نعجتك الضالّة والمتعبة. تعال يا عريس الكنيسة للبحث عن الدرهم الضائع. تعال يا أبا المراحم لاستقبال ابنك الضال العائد إلى حضنك. تعال يا ربّ، لأنّك الوحيد الذي يستطيع أن يعيد الخروف الضالّ، وأن يجد الدرهم المفقود وأن يصالح الابن الضالّ. تعال كي يعمّ السلام على الأرض والفرح في السماء! اجعلني أتوب إليك، وأعطني أن أعيش توبة حقيقيّة وصادقة كي أكون فرصة فرح للملائكة. أستحلفك يا ربّي يسوع الوديع، بحقّ حبّك اللامتناهي لي أنا الخاطئ، أن تجعلني أحبّك أنت وحدك قبل كلّ شيء وأن تكون أنت وحدك عزائي، يا إلهي الوديع.