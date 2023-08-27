الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في عيد القديس المصري بيمن.. المارونية: ظل في البرية 70 عاما

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم الأحد بذكرى القديس المصري بيمن، واحتفالا بهذه الذكرى قالت الكنيسة في عظتها الاحتفالية: يجب أن ندرك أنّ الله هو في المكان الأكثر حميميّة فينا وعلينا أن نَصِلَ إلى كلّ شيء معه؛ عندئذٍ لا نكون تافهين، حتى من خلال القيام بالأعمال الأكثر اعتياديّة، لأنّنا لا نعيش في هذه الأشياء، بل نتجاوزها! إنّ النّفس السماويّة لا تتعامل أبدًا مع الأسباب الثانويّة، بل مع الله فقط.

آه! كم هي مبسَّطة حياتها، كم هي تقترب من حياة الأنفس المباركة، كم هي محرَّرة من ذاتها ومن كلّ الأشياء! كلّ شيء بالنسبة لها يلخّص في واحد، وهذا "الأمر الوحيد الضروريّ" الذي تحدّث عنه الرّب مع مرتا. لذلك فهي عظيمة حقًّا، حرّة حقًّا، لأنّها "حبست إرادتها في إرادة الله".

من هو القديس بيمن

القديس بيمن من النسّاك المصريين، في القرن الرابع . قيل إنه انطلق إلى البريّة في سن مبكر جدًا، حوالي عام 390 م.، وبقي هكذا سبعين عامًا حتى تنيح حوالي عام 460 م.

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