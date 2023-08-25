اليوم.. موارنة مصر يحيون ذكرى مار تيطس الرسول والشهيد

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم بذكرى مار تيطس الرسول والشهيد، ووثنيّ يونانيّ. تعرّف إلى يسوع وكان من التلاميذ الاثنين والسبعين. تتلمذ على يد بولس ورافقه في التبشير، لا سيّما في كورنتس. ذهب معه إلى أورشليم وشارك في مجمعها سنة 51، حيث أقرّ عدم إلزام الوثنيّين المهتدين بالشريعة الموسويّة اليهوديّة. سمع بولس أنّ هناك خلافًا في كنيسة كورنتس فأرسل تيطس ليصلح الأمور فقام بذلك خير قيام. ثمّ رافقه إلى جزيرة كريت، حيث أَقامه أسقفًا عليها وطلب منه الاهتمام بها وإقامة كهنة لتلك الرعايا التي ينشئها. فاستمرّ في عمله الرسوليّ في تلك الجزيرة بكلّ اندفاع ونشاط إلى أن وصل إلى شيخوخة صالحة. ورقد بالربّ في تلك الجزيرة في نهاية القرن الأوّل المسيحيّ.

عظة الكنيسة بهذه المناسبة

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية مستوحاة من تعاليم الديداكية وهي قوانين رسل المسيح قالت خلالها: فلنشكر الربّ على الإفخارستيّا بالشكل التالي: بداية عند تقدمه الكأس: نشكرك، يا أبانا السّماوي على الكرمة المقدّسة الخاصّة بداود خادمك، التي كشفتها لنا من خلال ابنك، ربّنا يسوع المسيحي. لكَ المجد الى أبد الآبدين!

وبعدها فلنشكر عند كسر الخبز قائلين: نشكرك، يا أبانا السّماوي على الحياة والمعرفة اللتين كشفتهما لنا من خلال ابنك، ربّنا يسوع المسيح. لكَ المجد الى أبد الآبدين!

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نشكرك أيضًا من أجل الخبز الذي نكسره، والذي زُرِعَ في الماضي حَبًّا متفرّقًا على التلال، ثمّ جُمع ليشكّل خبزًا واحدًا كما هي كنيستك مجتمعة من أقاصي الأرض في ملكوتك. لأنّ لك القدرة والمجد إلى أبد الآبدين!

وبعد أن تكونوا قد تغذّيتم من جسد الربّ ودمه، اشكروا هكذا: نشكرك، يا أبانا القدّوس، على اسمك القدوس الذي اسكنته في قلوبنا، وعلى المعرفة والإيمان والخلود الذين كشفتهم لنا من خلال ابنك، ربّنا يسوع المسيح. لكَ المجد الى أبد الآبدين!

أنتَ، أيّها السيّد الجبّار، من خلق الكون، لتمجيد اسمك؛ لقد أعطيت بفرح الطعام والشراب لبني البشر. لكنّك أعطيتنا، نحن، نعمة غذاء النّفس، وشراب الحياة الأبديّة من خلال ابنك، ربّنا يسوع المسيح. وفوق هذا كلّه، نشكرك على قدرتك. لأنّ لكَ القدرة والمجد إلى أبد الآبدين!

أذكر، يا ربّ، كنيستك لكي تحرّرها من الشرّ ولكي تصير كاملةً بحبّك. اجمعْ من الرّياح الأربع، شمل هذه الكنيسة المقدّسة في الملكوت الذي هيّأته لها. لأنّ لكَ القدرة والمجد إلى أبد الآبدين!

"آمين! تَعالَ، أَيُّها الرَّبُّ يَسوع" ولا يزال هذا العالم. هوشعنا لبيت داود! فليَقتربْ مَن هو قدّيس وليَتبْ مَن ليس كذلك. "ماراناتا!". آمين.