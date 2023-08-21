الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى القدّيسة الشهيدة بَسَّة وأولادها

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى القدّيسة الشهيدة بَسَّة وأولادها، والتي استشهدت في عهد الإمبراطور مكسيميانوس في أوائل القرن الرابع.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها:

"إنّ ما يجب أن نُهنّئ أنفسنا عليه هو أنّنا قد عِشنا في أورشليم وليس أنّنا قد كنّا فيها. إنّ المدينة التي يجب البحث عنها ليست مدينة أورشليم "قاتِلَةُ الأَنبياءِ وراجِمةُ المُرسَلينَ إِليها" والّتي أهرقت دم الرّب يسوع المسيح، إنّما هي "مَدينةُ الله أَقدَسُ مَساكِنِ العَليّ" التي تفرِحُها فروع نهرٍ عظيم، وهي "مَدينَةٌ قائِمَةٌ عَلى جَبَلٍ فلا تَخْفى" وهي التي قال عنها بولس الرسول إنّها "أمُّ" القدّيسين حيث يفرح بالسكن فيها مع الأبرار... لن أجرؤ على أن أحُدَّ قدرة الله اللامتناهية في بقعة صغيرة أو أن أحصر، في زاوية صغيرة من الأرض، مَنْ لا قدرة للسماوات على أن تسعه.

"كلّ مؤمنٍ يُقدَّر وفقًا لإيمانه وليس بحسب المكان الذي يقيم فيه؛ إنّ "العِبادَ الصادِقين ليسوا بحاجة لا لهذا الجَبَل ولا لأُورَشَليم لكي يعبُدوا الآب، إذ َإنَّ اللهَ رُوح فعَلَى العِبادِ أَن يَعبُدوهُ بِالرُّوحِ والحَقّ" إنّ "الرِّيحَ تَهُبُّ حَيثُ تَشاء" "ولِلرَّبِّ الأَرضُ كلُّ ما فيها الدّنيا وساكِنوها".

"الأماكن المقدّسة التي جرت فيها أحداث الصلب والقيامة ليست بذات قيمة إلاّ للذين يحملون صليبهم ويقومون مع الرّب يسوع المسيح كلّ يوم ويكونون جديرين بالإقامة في تلك الأماكن. أمّا أولئك الذين يتَّكِلون على قَولِ الكَذِبِ قائلين: "هذا هَيكَلُ الرَّبِّ، هَيكَلُ الرَّبِّ، هَيكَلُ الرَّبّ"، فليسمعوا قول الرسول بولس: "أَما تَعلَمونَ أَنَّكُم هَيكَلُ الله، وأَنَّ رُوحَ اللهِ حالٌّ فيكم؟".

“لا تظنّ أنّ إيمانك ناقص إن لم ترَ أورشليم ولا تظنّ أنّي أفضل منك لأنّي أقيم هناك. إنّك سوف تنال المكافأة نفسها حسب أعمالك أمام الله أينما كنت”.