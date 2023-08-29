الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة: الرئيس السيسى دعم المرأة وجعلها من أولويات الدولة "فيديو"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بروح المحبة والثقة، دعمت شامة عرفة مواطنة مصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء ترشحه للانتخابات المقبلة، معلقة: «دورنا ندعمك يا ريس زي ما وقفت جنب كل مواطن مصري».

وتابعت عرفة، أن ما شهدناه خلال السنوات الماضية من إنجازات كانت في أحلام مخيلتنا، ولا كنا نتوقع أن نشهد كل تلك المشروعات بالتوازي في كل المجالات والتي أصبحنا نفتخر بها محليا ودوليا.

وأكملت أن الاهتمام بالدولة المصرية لم يكن في تنفيذ المشروعات فقط، ولكن كان المواطن المصري في أولوية كل تلك المشروعات بالاهتمام به بكثير وكثير من المبادرات والقوافل الطبية والتوعوية من المدن حتى أضيق شارع في أبعد قرية للوصول لكل شرائح المجتمع.

وواصلت أن هناك العديد من المبادرات التي دعمت المواطن البسيط والمرأه المصرية مجانا دون أي مقابل مادي منها حياة كريمة، والتي ساعدت الأسر البسيطة على كسب مصدر رزق جديد لها لتلبية احتياجاتهم.

وأشادت بمبادرات 100 مليون صحة، والكشف المبكر على سرطان الثدي وحملات فيروس سي، جميعها قوافل طبية دعمت الأسرة البسيطة وأنهت قوائم الانتظار للحفاظ على صحة المواطن المصري، بعد سنوات من العناء والتعب والمرض.

واصلت أن الإنجازات في الماضي كانت حبرا على ورق دون أي واقع، ولكن مع الرئيس السيسي عرفنا جيدًا معنى الالتزام بالكلمة، والتي وثقنا في جدية تنفيذها لواقع يساعد على تحسين حياة المواطنين، ويمنحها الاستقرار على الرغم من ما يعاني منه العالم أجمع من أزمات اقتصادية وسياسية.

وتوجهت بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما تم إنجازه وعلقت: «واثقين أن ثقتنا في محلها ياريس، وكل الدعم ليك في الانتخابات المقبلة عارفين إن إللي جاي أحسن».

 

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