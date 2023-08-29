الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023 وخطوات تسجيل الرغبات

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تصدر عنوان  موعد المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 عمليات البحث خلال الساعات الماضية على محرك البحث الاجتماعي “جوجل” من طلاب الشهادة الثانوية لعام 2023 وأولياء الأمور

موعد تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023

وترصد الدستور كافة التفاصيل المتعلقة بالبحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية لعام 2023 خلال السطور الآتية:-
خاصة وأن عمليات البحث عن موعد المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023،  محافظات الجمهورية 2023، وذلك بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، ابتداء من السبت الماضي ، ومن المقرر أن تستمر حتي الأربعاء 9 أغسطس، عبر الموقع الإلكتروني لتسجيل الرغبات الطلاب.

موعد المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم أن موعد المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023، سيبدأ فور إعلان نتيجة المرحلة الأولى، والتي من المرجح أن تبدأ الأحد الموافق 13 أغسطس المقبل  ويستمر لمدة 5 أيام أيضًا، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائجها  بعد مرور بـ48 ساعة.

تنسيق المرحلة الثالثة و موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2023

رابط تنسيق الثانوية العامة 2023 لكليات المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية والدبلومات

موعد تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023 والكليات المتاحة لـ أدبي

اعرف موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.. رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

يشار الي أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت قبل أيام أن إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023، بلغ  112240 طالب مقسمين كالتالي:
• الشعبة العلمية: عدد الطلاب 22304
• الشعبة الهندسية: عدد الطلاب 15013
• الشعبة الأدبية: عدد الطلاب 74923.

خطوات تسجيل رغبات طلاب الشهادة الثانوية إلكترونياً

  • في البداية يقوم الطالب بالدخول عبر هذا الرابط لتسجيل بياناته: أضغط هنا.
  • ثم يقوم الطالب بكتابة البيانات الخاصة به وهي الاسم ورقم الجلوس.
  • ثم يقوم الطالب بإدخال رغباتك بالترتيب الذى يراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

ياتي ذلك بالتزامن تزامناً مع اهتمام الكثير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية لعام 2023 بمحافظات مصر.

يشار إلى أن الخدمات الخاصة بتنسيق القبول بالكليات والمعاهد تأتي وفقا للقواعد الواجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات:
اولا: التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب فى الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

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