الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد إعلان فتح باب تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023

طلاب
طلاب

تزايد البحث مؤخرًا حول موعد إعلان فتح باب تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023، عبر محرك البحث “جوجل” ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، وذلك بعد غلق باب التسجيل في تنسيق الكليات 2023 المرحلة الأولى.

موعد إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد

ويترقب طلاب الثانوية العامة من شعبة علمى علوم، موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.

 

تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023

جدير بالذكر أنَّه لم يتمّ الإعلان حتى الآن بشكل رسمي عن موعد إعلان فتح باب تنسيق المرحله الثانية للثانوية العامة 2023، ومن المقرر أن تعقد وزارة التعليم العالي مؤتمرًا صحفيًا عقب الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى، لتحديد موعد تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023، والحد الأدنى لكل شعبة.

وتضمنت المرحلة الأولى لتنسيق الكليات 2023 المجاميع التالية: “342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر لطلاب الشعبة الهندسية- 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر لطلاب الشعبة العلمية- 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر لطلاب الشعبة الأدبية”.

موعد إعلان فتح باب تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023

ومن المتوقع فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب، نهاية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، بعدما أعلن التعليم العالي، أنه نحو 108 آلاف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه فور الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 وعقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى، سيتم عقد مؤتمر من قبل أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة.

وعقب الانتهاء من ذلك، تبدأ أعمال مكتب تنسيق الجامعات 2023 بتسجيل رغبات الطلاب ضمن تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2023، ومن المتوقع بدء تسجيل الرغبات ضمن تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2023، نهاية الأسبوع المقبل.

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