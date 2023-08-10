الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

آية جمال تقدم حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت بمهرجان العلمين

آية جمال
آية جمال

قدمت الإعلامية الشابة آية جمال، حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، بمهرجان العلمين الجديدة قبل قليل بتواجد عدد كبير من الجمهور، حيث امتلأت جنبات مسرح العلمين بالجمهور، بعد أن نفدت كافة التذاكر خلال ساعات من طرحها على موقع تذكرتي.

وتحدثت آية عن عبقرية الفن المصري وبدايته منذ المصريين القدماء وتقديم الموسيقار الكبير باعتباره امتدادا للعبقرية المصرية القديمة، مؤكدة أن المهرجان الجديد حقق نجاحا منذ بدايته.

وتعرض شبكة قنوات “دي إم سي” الحفل على الهواء مباشرة، ضمن تغطية خاصة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لأبرز حفلات مهرجان العلمين الجديدة.


 وانتهى الموسيقار الكبير عمر خيرت خلال الساعات الماضية، من الإعداد وبروفات حفله المنتظر بمهرجان العلمين الجديدة، حيث يقام الحفل الجديد على مسرح العلمين الجديدة الكبير الذي يستضيف الحفلات الكلاسيكية وحلقات البرامج الكبرى.

وأعد الموسيقار الكبير برنامجًا منوعًا ومميزًا يضم أشهر مقطوعاته الموسيقية التي قدمها على مدار السنوات الماضية، وحرص على التنويع بين القديم والحديث والمقطوعات التي حفظ الجمهور توزيعها.

الإعلامية الشابة آية جمال آية جمال الموسيقار العالمي عمر خيرت عمر خيرت مهرجان العلمين الجديدة

الأكثر قراءة

مصدر لـ"الدستور": انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء بنهاية أغسطس

حمية قوس قزح.. 9 أشكال من الطعام يجب اتباعها لدعم الحالة النفسية

بث مباشر.. حفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان العلمين الجديدة على DMC

«الدستور» تبحث فى حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

"كله إلا كرامتى".. فتاة أوسيم تمزق جسد زوجها خلال مشاجرة زوجية

"بسبب جرعة مخدرات".. مدمن يعتدى بالضرب على شقيقته فى المعصرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟