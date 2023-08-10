آية جمال تقدم حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت بمهرجان العلمين

قدمت الإعلامية الشابة آية جمال، حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، بمهرجان العلمين الجديدة قبل قليل بتواجد عدد كبير من الجمهور، حيث امتلأت جنبات مسرح العلمين بالجمهور، بعد أن نفدت كافة التذاكر خلال ساعات من طرحها على موقع تذكرتي.

وتحدثت آية عن عبقرية الفن المصري وبدايته منذ المصريين القدماء وتقديم الموسيقار الكبير باعتباره امتدادا للعبقرية المصرية القديمة، مؤكدة أن المهرجان الجديد حقق نجاحا منذ بدايته.

وتعرض شبكة قنوات “دي إم سي” الحفل على الهواء مباشرة، ضمن تغطية خاصة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لأبرز حفلات مهرجان العلمين الجديدة.



وانتهى الموسيقار الكبير عمر خيرت خلال الساعات الماضية، من الإعداد وبروفات حفله المنتظر بمهرجان العلمين الجديدة، حيث يقام الحفل الجديد على مسرح العلمين الجديدة الكبير الذي يستضيف الحفلات الكلاسيكية وحلقات البرامج الكبرى.

وأعد الموسيقار الكبير برنامجًا منوعًا ومميزًا يضم أشهر مقطوعاته الموسيقية التي قدمها على مدار السنوات الماضية، وحرص على التنويع بين القديم والحديث والمقطوعات التي حفظ الجمهور توزيعها.