"إكسترا نيوز": انطلاق بطولة الترايثلون بمهرجان العلمين غدًا

قالت شاهندة عبدالرحيم، موفدة "إكسترا نيوز" من العلمين الجديدة، إن إدارة مهرجان العلمين حددت أيام عطلات الأسبوع لتكون موعدًا للحفلات الفنية والأنشطة الرياضية.

وأضافت خلال تصريحاتها لقناة "إكسترا نيوز"، إن مسرح أرينا يستعد لاستقبال الفنان بهاء سلطان، والفنانة كارول سماحة بعد قليل، مشيرة إلى أن مسرح الشارع شهد عروضًا مسرحية لعرائس أم كلثوم، من ساقية الصاوي لتقديم أغاني أم كلثوم.

وتابعت أن المسرح الكبير على موعد الليلة مع حفل الموسيقار عمر خيرت، والذي يشهد إقبالًا كبيرًا من الجمهور ويتميز بالتزامهم بالبدل الرسمية، مضيفة أن الممشى السياحي شهد العديد من حفلات الفرق الشعبية بمشاركة الجمهور.

وأشارت إلى أن منطقة نورث سكوير، تشهد عرض الأزياء العالمي لمايكل سينكو والذي يقدم أزياء مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، مؤكدة أن إدارة العلمين استطاعت تحقيق مالم تستطيع تقديمه المهرجانات العالمية.

وأوضحت أن الجمهور على موعد غدًا مع بطولة الترايثلون والتي تضم رياضة السباحة وسباق السيارات والجري، وتضم نجومًا عالميين، ويسمح للأسر بالمشاركة بمسافات قصيرة.