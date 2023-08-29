ضبط 17 مخالفة تموينية و5980 علبة سجائر مجهولة المصدر بمطروح

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح، منذ قليل، عن تنفيذ حملات تموينية فى مركز مرسى مطروح والضبعة برئاسة إدارات الرقابة ومطروح و الإدارة التموينية بالضبعة على المخابز البلدية و الأسواق و المحال التجارية.

وخلال هذه الحملات تم ضبط عدد 17 مخالفة تموينية، كان أبرزها ضبط 40 كيلو لحوم غير مذبوحة بالسلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمدينة مرسى مطروح بالإضافة الى ضبط 5980 علبة سجائر مجهولة المصدر بمدينة الضبعة بالإضافة مخالفات أخرى .

وتضمنت المخالفات التى تم ضبطها ايضا عرض وبيع لحوم غير مذبوحة بالسلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، سجائر مجهولة المصدر وبدون مستندات ، مخالفات بيع سجائر بازيد عن السعر المقرر، مخالفات عدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية، عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع ، حيث تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

جاء ذلك طبقا للتعليمات الصادرة من المهندسة هند محمود مساعد مدير مديرية التموين بمطروح إلى مديري الإدارات التموينية بتواصل الحملات التموينية خاصة في الفترة الحالية والمرور على الأسواق لمتابعة الحالة التموينية و مدى توفر السلع بالأسواق ومراجعة المعروض منها للمواطنين وبالتنسيق مع قسم مباحث التموين.