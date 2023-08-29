الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 17 مخالفة تموينية و5980 علبة سجائر مجهولة المصدر بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح، منذ قليل، عن تنفيذ حملات تموينية فى مركز مرسى مطروح والضبعة برئاسة إدارات الرقابة ومطروح و الإدارة التموينية بالضبعة  على المخابز البلدية و الأسواق و المحال التجارية. 

وخلال هذه الحملات تم ضبط عدد 17  مخالفة تموينية، كان أبرزها ضبط 40 كيلو لحوم غير مذبوحة بالسلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمدينة مرسى مطروح بالإضافة الى ضبط 5980 علبة سجائر  مجهولة المصدر بمدينة الضبعة  بالإضافة مخالفات أخرى . 

وتضمنت المخالفات التى تم ضبطها ايضا عرض وبيع لحوم غير مذبوحة بالسلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، سجائر مجهولة المصدر وبدون مستندات ، مخالفات بيع سجائر بازيد عن السعر المقرر،  مخالفات عدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية، عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع ، حيث تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

جاء ذلك  طبقا للتعليمات الصادرة من المهندسة هند محمود مساعد  مدير مديرية التموين بمطروح  إلى  مديري الإدارات التموينية بتواصل الحملات التموينية خاصة في الفترة الحالية والمرور على الأسواق لمتابعة الحالة التموينية و مدى توفر السلع بالأسواق ومراجعة المعروض منها للمواطنين وبالتنسيق مع قسم مباحث التموين.

مطروح الضبعة حملة تموينية مكبرة سجائر مجهولة المصدر مركز مرسى مطروح

مواد متعلقة

"تموين مطروح": ضبط 1000 لتر سولار مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

تموين مطروح: مصادرة 800 أسطوانة بوتاجاز منزلية بمدينة العلمين

تموين مطروح: ضبط 539 عبوة منشطات جنسية غير مسجلة ومحظور تداولها

الأكثر قراءة

ضبط 4 أشخاص بتهمة التشاجر بسبب خلافات الجيرة بمنطقة التبين

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني.. والأخيرة: دمرت أسرتنا الطيبة

غدًا.. الحكم على المتهم بقتل زوجة ابنه الحامل بالشرقية

ما الذي نريده من بريكس؟

ضبط محطة بث تليفزيونى دون ترخيص فى مطوبس

رغم إلغاء القانون الخاضع له.. بنك تنمية الصادرات: إلغاء قانون 95 لم يؤثر على مسيرة العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟