الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الصحفيين": فتح باب تسجيل استمارات حجز وحدات سكنية بمدينتى

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

أعلنت نقابة الصحفيين عن فتح باب الحجز لعدد 50 وحدة سكنية بـمدينتي، اعتبارًا من السبت 2/9/2023م، ولمدة 8 أيام تنتهي يوم الأحد 10/9/2023م، علمًا بأن متوسط سعر المتر يتراوح من (21000 إلى 25000 جنيه) حسب مساحة كل وحدة، ونسبة التميز، ويضاف إلى ذلك اشتراك النادي ووديعة الصيانة.

المساحات المعروضة

تقع الوحدات المخصصة بمجموعات (70-84-103-114-124-125-15) بمساحات تتراوح من (70م2، 90م2، 100م2، 130م2، 150م2، 160م2، 180م2، 190م2  وحتى 200م2) وبأدوار مختلفة.

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كيفية السداد 

يُسدد 25% من إجمالى قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% من قيمة الوحدة (مجلس أمناء) + 0.5% مصاريف إدارية، على أن يُقسط الباقي على سبعة أقساط سنوية محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل)، وذلك من تاريخ استلام الوحدة، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل التعاقد.
يبدأ التقديم يوم السبت المقبل بمركز الخدمات بالدور الأول بالنقابة.


شروط الحجز: ألا يكون العضو قد حصل على وحدات من النقابة من قبل، وستُجرى قرعة علنية إذا زاد عدد الراغبين فى الحجز بعد استبعاد مَن سبق استفادته عن عدد الوحدات المعلن عنها، لتبدأ بعدها إجراءات سداد مقدم الحجز.

وكان خالد البلشي، نقيب الصحفيين، التقى الدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بملف الإسكان.

وضم اللقاء الدكتور وليد عباس، معاون الوزير والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع المشروعات العقارية والتجارية.

وحصلت النقابة على موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 50 وحدة سكنية بمشروع مدينتي بمدينة القاهرة الجديدة بعد مخاطبات رسمية من النقيب، وسيتم تكليف لجنة الإسكان بإنهاء إجراءات استيفاء الشروط والتخصيص وطرح إعلان للزملاء للتقدم لها.

نقابة الصحفيين مدينتي الصحفيين وحدة سكنية النادي

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