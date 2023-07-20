أرض 6 أكتوبر ومقابر و50 وحدة فى مدينتى.. تفاصيل لقاء نقيب الصحفيين ووزير الإسكان

التقى خالد البلشي نقيب الصحفيين، الدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بملف الإسكان.

وضم اللقاء الدكتور وليد عباس معاون الوزير والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، والمهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع المشروعات العقارية والتجارية.

في البداية وجّه نقيب الصحفيين الدعوة لوزير الإسكان، لعقد لقاء مفتوح مع الصحفيين بمقر النقابة لمناقشة كل القضايا المتعلقة بملف الإسكان.

ومن جانبه أعرب الوزير عن موافقته المبدئية، وسيتم التنسيق في هذا الشأن في أقرب وقت.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا الخاصة بملف الإسكان بالنقابة:

فيما يخص أرض نقابة الصحفيين، التي تم سحبها في مارس الماضي، وتم إرسال مخاطبات بشأنها ومتابعتها بجهود من الزميل عبدالرءوف خليفة رئيس لجنة الإسكان، أكد الوزير أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسته وافق على إعادة التعامل على قطعة أرض مدينة الصحفيين بمدينة السادس من أكتوبر وفق الشروط والضوابط المقررة، والتي سيتم إرسالها إلى نقابة الصحفيين مطلع الأسبوع المقبل، وستستكمل لجنة الإسكان والزميل عبدالرءوف خليفة الجهود في هذا الصدد لإتمام المشروع.

كما حصلت النقابة على موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 50 وحدة سكنية بمشروع مدينتي بمدينة القاهرة الجديدة بعد مخاطبات رسمية من النقيب، وسيتم تكليف لجنة الإسكان بإنهاء إجراءات استيفاء الشروط والتخصيص وطرح إعلان للزملاء للتقدم لها.

كما ناقش اللقاء حصول النقابة على موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة أرض بمساحة (16295.058م2) بمنطقة المقابر بمدينة 6 أكتوبر الجديدة لبناء مقابر عليها بنظام اللحد، وتم التأكيد على مخاطبة الوزارة النقابة بتفاصيل التخصيص.

وسيتم تكليف لجنة الإسكان بإنهاء الإجراءات ومراجعة شروط الحصول عليها وطرح إعلان للزملاء للتقدم لها.

ويأتي تخصيص أرض المقابر بناءً على مخاطبات من مجلس النقابة الحالي استكمالًا لجهود بدأها نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان.

كما تمت الموافقة المبدئية من جانب الوزير على طلب البلشي تخصيص وحدات سكنية في عدد من مشروعات منها سكن مصر ودار مصر على أن تحدد لجنة الإسكان احتياجات الصحفيين والتواصل مع الوزارة لإنهاء الإجراءات.

وعلى هامش ذلك تواصلت النقابة مع الصندوق الاجتماعي للحصول على عددٍ من الوحدات السكنية في مختلف المحافظات، علمًا بأن نسخة من البروتوكول وصلت للنقابة تخص وحدات متاحة في محافظات الفيوم والمنوفية والبحيرة ومطروح وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، وسيتم توقيعها والإعلان عن شروطها خلال الأيام القليلة المقبلة.