اليوم.. نادي "مدينتي" يستضيف النسخة الثالثة من بطولة "قاضية" للفنون القتالية

تستضيف مدينتي، إحدى مدن مجموعة طلعت مصطفى، النسخة الثالثة من بطولة "قاضية" للفنون القتالية المختلطة، مساء اليوم، الجمعة، في نادي مدينتي، بمشاركة 24 لاعبًا من المحليين والأجانب للمنافسة على لقب البطولة وتحسين التصنيف المحلي والعالمي في اللعبة.

ويشارك في البطولة 24 لاعبًا منهم 16 لاعبًا مصريًا و8 لاعبين أجانب من دول نيجيريا، المغرب، الأردن، باكستان، أذربيجان، البرازيل، العراق والهند.

وتشهد البطولة إقامة 12 مباراة بين اللاعبين، مقسمين بين فئتي الوزن الخفيف والوزن المتوسط، كما تتضمن مباراة ضمن منافسات السيدات بين دينا عثمان، بطلة مصر، والأردنية لينا فياض.

وتختتم البطولة بمباراتي تحديد البطل بين رضا حمزة وأحمد السيسي على حزام الوزن الخفيف، فيما يدافع محمد سالم، بطل مصر وصاحب حزام الوزن المتوسط، عن لقبه أمام البطل الهندي راهول راجو.

وتبدأ البطولة بمواجهة تبدأ بمواجهة إسماعيل جمال مع عاصم غانم في السادسة مساءً، يليه محمود أحمد مع بيشوي جابر، وعبد الرحمن سيد مع أدهم إيهاب، وستيفن نزيكو مع زكريا بيشي، وأحمد طارق مع محمد عزام، وعلي الدين خطاب مع محمد الديب، ومحمد الزناتي مع محمد جمال، وإسماعيل خان مع صرخان فاليلي، وجوناثان كارلوس تيستا مع محمد سمير.

وتأتي استضافة البطولة في نادي مدينتي في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى، على استضافة وتنظيم كبرى البطولات المحلية والعالمية بمختلف الألعاب الفردية والجماعية لتحفيز السكان على ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على الصحة العامة، وفي الوقت نفسه إبراز قدرات وإمكانات أنديتها الرياضة على استضافة فعاليات كبرى في ظل ما تتميز به من أحدث المنشآت الرياضية المصممة وفقًا للمعايير العالمية.

وتقام بطولة قاضية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح.

في هذا السياق، قال تامر صالح ، نائب رئيس قطاع الأندية في مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن المجموعة تمتلك عددًا من الأندية الرياضية من بينها نادي مدينتي، وهو أكبر نادي رياضي واجتماعي في مصر على مساحة 200 فدان، ويضم الملاعب والمنشآت المصممة وفقًا للمعايير الدولية الجاهزة لاستضافة أكثر من 28 رياضة فرديًا وجماعيًا.

وأضاف أن النادي يرغب في استضافة البطولات المحلية والدولية الكبرى ويقدم الدعم الكامل لهذه البطولات لتقديم نموذج محترم للرياضة المصرية وقد دخل في شراكة مع شركة فنارة للتسويق الرياضي لتنظيم البطولة.

من جانبه، وجه يوسف قدري، رئيس قطاع تطوير الأندية بطلعت مصطفى القابضة، الشكر لوزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، على دعمه المستمر لتطوير الرياضة في مصر ودعم القطاع الخاص. بما في ذلك مجموعة طلعت مصطفى القابضة ، لاستضافة البطولات الدولية الكبرى التي تساهم في الترويج للسياحة الرياضية في الدولة.

وأضاف قدري أن بطولة "قاضية" تأتي ضمن خطة أندية طلعت مصطفى لتنظيم بطولات دولية كبيرة في مختلف الألعاب، بهدف تشجيع السكان على ممارسة الرياضة والحفاظ على الصحة وتعزيز السياحة الرياضية، ضمن خطة لدعم توجه الدولة المصرية نحو زيادة أعداد السائحين الوافدين.

من جهته، أشاد مصطفى القاضي، مؤسس شركة فنارة للتسويق الرياضي والمدير التنفيذي للبطولة، بدور مجموعة طلعت مصطفى القابضة في توفير كافة التسهيلات اللازمة لاستضافة وتنظيم البطولة وفق المعايير الدولية مما يساهم في الترقية، مؤكدًا قدرة مصر على تنظيم بطولات عالمية بفضل دعم وزير الشباب والرياضة، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لإعداد أبطال الرياضة للبطولات الكبرى.

وقال القاضي إن بطولة "قاضية" هي لعبة فنون القتال المختلطة وهي من أكثر الألعاب المسلية في العالم. إن استضافة البطولة في نادي مدينتي الرياضي تحقق هدفها في الوصول إلى كأس العالم وزيادة الوعي باللعبة في مصر ، خاصة وأن مجموعة طلعت مصطفى القابضة تدير مشروعات سكنية كبرى ، منها مشروع مدينتي الذي أصبح بالفعل مدينة عالمية على أرض مصرية.

يُشار إلى أن رياضة الفنون القتالية المختلطة أو الـMMA، هي رياضة حديثة نسبيًا نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993، وهي مزيج من فنون القتال والدفاع عن النفس، وتسمح القوانين باستخدام تقنيات الضربات المباشرة «Striking» والمسكات «Grappling» في وضعية الوقوف Up Stand أو على الأرضية «GroundFighting»، مما يسمح للاعبين بممارسة رياضة الـ MMA بخلفيات مختلفة من فنون القتال مثل: الجودو، التايكوندو، المالكمة، المصارعة، الكاراتيه، وغيرها .

ويسمح للاعبين بإرت…