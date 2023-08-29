الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"كورال السويس القومي" يشعل أجواء معرض الكتاب الأول

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

ضمن فعاليات مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في معرض السويس الأول للكتاب، قدمت فرقة كورال السويس القومي بقيادة المايسترو غريب غندور، أمس الاثنين، أغنياتها وعروضها وسط تفاعل وحضور كبير.

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 ومن الفقرات المقدمة "يتربى في عزو، يا واد يا تقيل، سهر الليالي، صبح الصباح، لولا الملامة، غنيلي شوي شوي، كعب الغزال، ألف ليلة وليلة، بوابة الحلواني". وذلك ضمن الفعاليات الفنية بالمعرض التي تقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وذلك بالتنسيق مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله وفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.

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وتقدم قصور الثقافة في معرض السويس الأول للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، أحدث ما أصدرته، ومنها كتاب "فتنة الهامش" لحلمي سالم، و"القربان البديل" لفتحي عبد السميع، و"ما قرأه المصريون منذ أربعة آلاف عام" ترجمة أماني التفتازاني ومراجعة د. أبو الحسن بكري، و"سوريا القرن التاسع عشر في رحلات روسية" ترجمة نوفل نيوف، د. عادل إسماعيل، و"الليل الطويل" عن فقراء الريف في أدب خيري شلبي، لمحمد صلاح غازي، وغيرها ضمن سلاسل إصدارات الهيئة القيمة والتي تتميز بأسعارها المخفضة.

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