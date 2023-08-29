الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يشارك في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد لبحث مستجدات العمل

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد، في إطار حرص محافظ بورسعيد على المشاركة في الاجتماع بصفة مستمرة لمتابعة  مستجدات العمل داخل جامعة بورسعيد، جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد ، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

واستعرض محافظ بورسعيد ، مع مجلس الجامعة،  آخر مستجدات الأعمال في كليات الجامعة ، وناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية بجامعة بورسعيد ، مؤكدا أن جامعة بورسعيد حريصة على تطبيق منظومة متطورة في مجال التعليم الجامعي بصفة مستمرة،  وأن هناك إجراءات مكثفة لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

وأكد اللواء عادل الغضبان أهمية المشاركة الفعالة لجامعة بورسعيد وتعاونها المثمر في العديد من المجالات، خاصة التعاون في مجال توفير المزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية للمعلمين في كافة المراحل التعليمية وذلك على أحدث نظم التعليم والتدريب، بما يتماشى مع أهداف التطور في العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد،  مشيرا خلال كلمته لحرصه علي التواصل مع مجلس جامعة بورسعيد شركاء النجاح.

ومن جانبهم، أشاد مجلس  جامعة بورسعيد ، بجهود المرحلة الحالية التي تشهد إنجازات جرت في وقت قياسي، ساهمت في جعل بورسعيد مدينة نموذجية من الطراز الأول، وحققت طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطن على كافة المستويات،  كما وجهوا الشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المثمر مع جامعة بورسعيد وحرصه المستمر على المشاركة في فعاليات مجلس جامعة بورسعيد.

IMG-20230829-WA0076
IMG-20230829-WA0076
IMG-20230829-WA0077
IMG-20230829-WA0077
IMG-20230829-WA0073
IMG-20230829-WA0073
IMG-20230829-WA0072
IMG-20230829-WA0072
IMG-20230829-WA0075
IMG-20230829-WA0075
IMG-20230829-WA0074
IMG-20230829-WA0074
جامعة مناهح دراسة اجتماع بورسعيد أول اجتماع مجلس لكلية الطب

الأكثر قراءة

استدعاء رباعى الأهلى.. منتخب مصر يعلن القائمة النهائية لمباراتى إثيوبيا وتونس

موعد بدء المدارس 2024 بمختلف أنواعها

موجة حارة "مؤقتة" تبدأ غدًا.. والدرجة المحسوسة تصل لـ43

صحفى سودانى لـ"القاهرة الإخبارية": زيارة البرهان تأتى فى وقت حاسم

"الدستور" يرصد أبرز عروض البنوك للحصول على قرض التمويل العقاري

المستشار سامح عبد الحكم ينعي والد زوجة وزير شئون المجالس النيابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟