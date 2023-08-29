الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في ذكرى ميلاد أسطورة البوب.. أسرار في حياة مايكل جاكسون

مايكل جاكسون
مايكل جاكسون

يحل اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس ذكرى ميلاد أسطورة البوب مايكل جاكسون، ذلك الفنان الذي يحظى بجمهور عريض، وذات تأثير لدرجة أن هناك الآلاف من الذين يحاولون التشبه به.

ففي ذكرى ميلاد مايكل جاكسون الذي رحل عن عالمنا عام 2009، نقدم لكم من خلال هذه السطور أسرار في حياة ملك البوب الأسطورة جاكسون:

كانت تمتلئ حياة مايكل جاكسون بالأسرار والغموض حتى وفاته أيضًا، وكان قد نشأ وسط أسرة متواضعة، ضمن 9 أشقاء، فكان يتشارك غرفة نوم واحدة مع أشقائه الخمسة.

عاش جاكسون حياة صعبة حتى عام 1969، وتحولت عندما حققت فرقة "جاكسون فايف" نجاحاً كبيراً.

كانت علاقته مع أفراد أسرته متوترة للغاية في نهاية حياته، حيث أنه عندما عاد إلى أمريكا من البحرين وأيرلندا في أواخر عام 2007، كان منفصلا بشكل تام عن أفراد عائلته باستثناء والدته التي كانت تحرص على زيارته باستمرار.

أغنيته "بيلي جين" مأخوذة عن قصص حقيقية لنساء أخبروه أنه أب أبنائهم.

استطاع مايكل جاكسون جني ما يقرب من 2 مليار دولار خلال حياته وأنفقها جميعها، وانتشرت معلومات أنه كان مديناً بحوالي 350 مليون دولار قبل وفاته.

كان يعرف عنه أنه يتسم بالقلق على عقله وحياته حتى أصبح يراقب كل شيء، وكان يأخذ احتياطات قوية خلال حياته، حيث كان يدخل أي غرفة في فندق أو غرفة اجتماعات كان يبحث بالغرفة عن أي كاميرات مراقبة أو أجهزة استماع، وكان فصل كاميرا من أحد فنادق واشنطن العاصمة.

على الرغم من شهرته بمجال أغاني البوب، لكنه كان يفضل الاستماع للموسيقى الكلاسيكية، فكان موسيقاه المفضلين هم تشايكوفسكي، باخ ، بيتهوفن، حيث كان يقوم بتشغيلهم باستمرار في سيارته ومنزله.

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