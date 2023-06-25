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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اللحظات الأخيرة من رحيل ملك البوب النجم العالمي مايكل جاكسون

مايكل جاكسون
مايكل جاكسون

يصادف اليوم ذكرى رحيل ملك البوب النجم العالمي مايكل جاكسون الذي رحل عن عالمنا بعمر الـ 50 عاماً تاركاً لنا تاريخ حافل من الأعمال التي لا تنسى.

واشتهر ملك البوب برقصه المختلف والممتع والأزياء التي ساهمت بشكل كبير في شهرته ولن ننسى صوته المميز وأدائه المتنوع على المسرح ليعشقه الصغير قبل الكبير ويتدربون على أداء حركاته ورقصاته الشهيرة الذي اعتاد على تقديمها أمام الجماهير، ليفوز بالعديد من «جوائز الموسيقى العالمية» وحاز على جائزة الموسيقى الأمريكية عن القرن الماضي وجائزة بامبي البوب باعتبارة فنان الألفية.

وحصل ملك البوب النجم العالمي مايكل جاكسون على مئات الجوائز والتكريمات كونه فنان مشهور ومن ضمن الفنانين أكثر تأثير ونجاحاً، ليدخل في موسوعة الأرقام القياسية العالمية جينيس.

وكانت حياة النجم العالمي مايكل جاكسون مليئة بالشائعات والخرافات بسبب تغير لونه وإجراء العديد من عمليات التجميل التي غيرت في شكله تماماً مما أثار دهشة وصدمة لجماهيره خصوصاً أن لون بشرته سمراء واشتباه الناس في إمكانية كونه مريضًا بمرض يؤثر على الجلد، وإدمانه المبالغ فيه للأدوية التي تسببت في وفاته وضعف جسمه في الفترة الأخيرة.

اللحظات الأخيرة من رحيل ملك البوب النجم العالمي مايكل جاكسون

كان الراحل مايكل جاكسون مدمن على تناول الأدوية بشكل كبير ومرعب خوفاً على صحته كي لا يتعرض لأزمة صحية والتي غيرت بشكل كبير على شكلة وحجم جسمه بسبب إدمانه أيضاً للعمليات الجراحية.

ورحل ملك البوب النجم العالمي مايكل جاكسون عن عالمنا إثر جرعة زائدة من المخدر الجراحي «Propofol»، التي تسببت في وفاته خلال لحظات بسيطة، وأثناء الكشف عليه تبين وجود ندبات كثيرة على جسمه بالذراعين والوركين والكتفين بسبب كثرة الحقن المسكنة للألم الذي كان يواظب عليها.

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