بذكرى وفاة ملك البوب.. شائعات وخرافات سيطرت على حياة مايكل جاكسون

يصادف اليوم ذكرى وفاة ملك البوب، مايكل جاكسون، والذي رحل عن عالمنا في 25 من شهر يونيو عام 2009، وعلى مدى سنوات عديدة، انتشرت العديد من الشائعات والخرافات حول حياة النجم الراحل.

في السطور التالية، نسلط الضوء على أبرز تلك الشائعات التي ارتبطت باسم مايكل جاكسون، والذي صنف كأكثر فنان موسيقي شهرة وشعبية ومبيعاً للأسطوانات في جميع أنحاء العالم، بحجم مبيعات تُقدر بأكثر من 350 مليون تسجيل في جميع أنحاء العالم.

تغيير لون البشرة:

كانت هذه الشائعة من أكثر الشائعات انتشاراً حول مايكل جاكسون، حيث اعتقد الكثيرون أنه قام بإجراء عملية جراحية لتغيير لون بشرته، وهذا ما أدى إلى تفاقم لون بشرته واشتباه الناس في إمكانية كونه مريضًا بمرض يؤثر على الجلد.

ولكن في الواقع، قال مايكل جاكسون إن سبب تغير لون بشرته هو مرض يسمى فقر الدم الخلقي الذي يؤثر على إنتاج مادة الميلانين التي تحدد لون الجلد.

علاقات جنسية مع الأطفال:

كانت هذه الشائعة أكثر الشائعات الصادمة المتعلقة بمايكل جاكسون، واتهم البعض النجم الراحل بإقامة علاقات جنسية مع الأطفال، وقد تم إثبات براءته في قضية اتهامه بارتكاب الجرائم الجنسية ضد الأطفال في عام 2005، إلا أن هذه الشائعة لا تزال تحوم حوله حتى اليوم.

الطفل المجهول على شرفة الفندق:

في عام 2002، أثارت صورة مؤلمة لمايكل جاكسون وهو يحمل طفلاً على شرفة فندق في برلين شكوكًا كبيرة بشأن صحته العقلية، وتم التحقق لاحقًا من أن الطفل هو ابن مايكل جاكسون، برينس مايكل، وأنه قام بإحضاره فقط ليظهره للجماهير من الشرفة.

إجراء عمليات تجميلية كثيرة:

انتشرت شائعات واسعة النطاق حول إجراء مايكل جاكسون لعمليات تجميلية كثيرة، وذلك بسبب التغيير الكبير في ملامح وجهه خلال المراحل المختلفة من حياته، ولكنه نفى عدة مرات هذه الشائعات، وقال إن التغير في مظهره كان بسبب النمو والتطور الطبيعي.

شراء عظام الممثل الشهير جون وين:

كانت هذه الشائعة هي واحدة من أكثر الشائعات غرابة التي انتشرت حول مايكل جاكسون، حيث ادعى البعض أن مايكل جاكسون قام بشراء عظام الممثل الشهير جون وين، وأنه قام بإعادة ترتيبها في منزله، ولكن هذه الشائعة تم إثبات كذبها بعد وفاة جون وين في عام 2004.